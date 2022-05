MediCOOL, sezon 2, episod 12. Când ne fac bine suplimentele și când sunt contraindicate

În fiecare săptămână, dr. Mihai Pautov, alături de invitații săi, printre care Carmen Brumă alături și medici din diverse specializări, vor discuta o serie de subiecte legate de sănătate şi vor răspunde întrebărilor venite de la telespectatori.

În acest sezon, emisiunea va veni cu mai multe sfaturi practice pentru telespectatori şi mai multe subiecte legate de nutriţie şi modalităţi de a slăbi sănătos.

Medicool, sezon 2 episod 12. Mit sau realitate: sânii pot fi crescuți prin sport

În episodul de astăzi, invitații dr. Mihail Pautov abordează teme de care cu toții ne lovim.

A devenit o modă consumul de suplimente alimentare, iar acest lucru poate fi periculos dacă nu vine la pachet cu informații complete și studii acreditate despre fiecare produs.

Dr Elena Popa atrage atenția asupra faptului că trebuie să avem grijă când și cum consumăm suplimentele, este de datoria noastră să ne informăm mult mai mult decât o face campania de promovare a produsului și să filtrăm informația în concordanță cu nevoile corpului nostru, cu ceea ce putem consuma și ceea ce nu putem consuma.

Ca o concluzie, zincul nu are suficiente studii și poate crea efecte adverse, pe când vitamina B3 și polypodiium, un supliment care are la bază feriga, au studii suficiente și pot fi consumate în siguranță, chiar indicate.

Pe de altă parte, o altă problemă de care oamenii se cam fac vinovați este aceea de a lua antibiotice după ureche.

Efectele adverse ale antibioticelor pot fi imediate, și atunci se manifestă prin grețuri și dureri de stomac, indigestii, sau pot fi tardive.

Citește și:MediCOOL, sezon 2, episod 11. Cum suntem sedentari chiar dacă facem sport și ce tehnici sunt utile pentru a evita anumite riscuri

O grijă aparte trebuie avută în cazul copiilor cărora li se administrează antibiotice, căci, pe termen lung, aceștia pot dezvolta gastrite sau diverse alergii.

Citește și:MediCOOL, sezon 2, episod 10. Aplicațiile de dating și tehnologia, prieteni sau dușmani relațiilor sănătoase. Sfaturi și păreri

Palparea sânilor este un alt obicei cu care femeile nu sunt foarte obișnuite, deși ar trebui. Dr. Laura Mustață recomandă autopalparea după fiecare ciclu menstrual iar pentru femeile peste 40 de ani, o mamografie o dată la doi ani.

După vârsta de 45 de ani, mamografia ar trebui făcută o dată pe an.

Există mitul că sânii pot fi crescuți dacă facem diverse exerciții de creștere a pectoralilor. Carmen Brumă vine cu lămuriri.

Sânii nu pot fi crescuți, dar pot fi împiedicați să se lase, prin exerciții simple. De altfel, aceasta recomandă purtarea de bustiere potrivite în timpul sportului, indicate fiind cele compresive și încapsulate, petru ca sânii să fie protejați.