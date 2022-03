MediCOOL, sezon 2, episod 4. Puiul din comerț, periculos sau nu și cum setăm obiceiurile alimentare și sportul la copii

În fiecare săptămână, dr. Mihai Pautov, alături de invitații săi, printre care Carmen Brumă alături și medici din diverse specializări, vor discuta o serie de subiecte legate de sănătate şi vor răspunde întrebărilor venite de la telespectatori.

În acest sezon, emisiunea va veni cu mai multe sfaturi practice pentru telespectatori şi mai multe subiecte legate de nutriţie şi modalităţi de a slăbi sănătos.

Medicool, sezon 2, episod 4. Puiul din comerț nu este plin de hormoni iar obiceiurile alimentare și sportul la copii trebuie setate de la vârste timpurii

Tot circulă zvonurile că puiul din comerț este plin de hormoni și este dăunător, mai ales copiilor.

Medicul specialist endocrinolog, Bogdan Pascu, a liniștit prin explicații detaliate că puiul nu este plin de hormoni și nu este periculos decât dacă este consumat în cantități foarte mari. Atunci e ar putea duce la o pubertate precoce. Cantități foarte mari înseamnă un consum zilnic de carne de pui.

Puiul nu are hormoni de creștere, doar în cantiătăți mari poate provoca pubertate precoce. Până acum, eu am avut un singur caz de pubertate precoce, din cauza cărnii de pui. Este vorba de o fată care, efectiv, timp de un an și jumătate, a consumat de două ori pe zi carne de pui, a povestit medicul Bogdan Pascu.

Pe lângă pui, alte alimente care ar putea duce la pubertate precoce ar fi consumul excesiv de soia dar și lavandă.

De altfel, în alimentația copiilor există ideea de dulce. Copiii nu trebuie obișnuiți cu dulciurile pentru că se poate trece foarte uțor de la un copil durduliu la unul obez.

Există, într-adevăr și dulciuri sănătoase, însă majoritatea părinților nu țin seama și își lasă copii să guste câte puțin dulce, mai ales după servirea mesei.

Acesta este un obicei periculos, pentru că limita dintre a fi durduliu și a deveni obez este foarte fină și o dată trecută, necesită efort pentru a reveni la o formă fizică anterioară dar și la o sănătate bună.

Diabetul, tipuri și rutină

O altă problemă care trebuie luată în calcul este diabetul. Diabetul este de două forme iar în clipul de mai jos este explicat, pe larg, ce înseamnă, care sunt diferențele și care este o rutină zilnică a unei persoane diagnosticate cu diabet, povestită chiar de o persoană diabetică.

Într-o notă mai veselă, revenim la copii, alimentație și sport.

Invitații doctorului Mihail Pautov au explicat, de-a lungul emisiunii, de ce obiciul alimentar al copiilor trebuie setat încă de mici, de ce desertul trebuie oferit copiilor cu măsură pentru ca mintea lor să nu creeze un obicei din asta. De altfel, un alt aspect demn de discutat este acela că mulți părinți consideră că un copil trebuie dat la înot de la 1-2 ani, ceea ce, în opinia specialiștilor este doar pierdere de timp și bani.

Pe la vârstele de 1-2-3 ani, antrenorul d eînor nu face altceva decât să țină copilul deasupra apei ca să se obișnuiască cu apa. Lucrul acesta poate fi făcut și de părinți, fără să mai plătească bani, inutil.

Un aspect mai important este acela al părinților care fac sport imediat după nașterea copilului. În clipul de mai jos Carmen Brumă exemplifică mai multe modalități de aface sport chiar atunci când părintele iese cu copilul, în cărucior, în parc.