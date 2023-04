MediCOOL, sezonul 4, episodul 9 din 8 aprilie. Când se face vaccinul antigripal. De ce este util, potrivit specialiștilor

Ioana Vodă, medic primar ORL, a pășit în platoul MediCOOL pentru a discuta despre viroze, gripe, răceli și vaccinul antigripal. Perioada rece aduce cu ea un val de virusuri care se răspândesc într-un mod accelerat.

Este foarte important să știm cum trebuie să ne protejăm pe timpul iernii de agenții infecțioși, iar prima măsura de precauție ar fi vaccinul antigripal. Adesea, părinții se decis să își vaccineze copiii de la o vârstă foarte fragedă pentru a-i feri de gripă.

Citește și: MediCOOL, sezonul 4, episodul 8 din 1 aprilie. Ce este andropauza, menopauza masculină. Cum se manifestă

În episodul 9 din sezonul 4 MediCOOL, doctorul Mihail Pautov alături de invitata specială au vorbit despre cât este de util vaccinul antigripal și când este recomandat să-l facem.

De ce este bine să facem vaccinul antigripal, potrivit specialiștilor din episodul 9 al sezonului 4 MediCOOL de pe 8 aprilie 2023

Ioana Vodă, medic primar ORL, este de părere că vaccinul antigripal trebuie făcut inclusiv în perioada rece. De asemenea, este recomandat să apelăm la el dacă lucrăm cu oameni, ne petrecem majoritatea timpului afară, mergem în aglomerație des, avem boli cronice, există contact cu alte persoane care merg în zone suprapopulate.

Specialiștii susțin că există o mulțime de motive pentru care ar trebui să ne vaccinăm. De asemenea, trebuie să ne sfătuim cu medicul de familie înainte de a-l face.

„Medicul de familie spune când are vaccinul respectiv pentru că este cu gratuitate. El ne va spune și când să-l facem. Bine este să-l facem înainte de a începe această perioadă cu viroze, dar dacă am reușit să scăpăm de gripă merită să-l facem. Dacă am făcut deja o gripă, atunci nu mai merită pentru că vom avea anticorpi tot sezonul respectiv”, a declarat Ioana Vodă, medic primar ORL.

Citește și: MediCOOL, sezonul 4, episodul 7 din 25 martie 2023. Tipuri de dureri și cum le ameliorezi până să ajungi la medic

De altfel, părinții trebuie să știe că micuții lor pot face vaccinul antigripal dacă au mai mult de 6 luni. Adesea, copiii se tem de ac sau înțepături, motiv pentru care medicina a realizat o modalitate ingenioasă prin care aceștia pot fi vaccinați: vaccinul nazal.

„Există deja o deschidere pentru a învăța poporul să facă profilaxie. Trebuie doar cunoaștere, să le explicăm și să înțeleagă ce trebuie să facă. Profilaxie înseamnă ce fac ca să nu ajung să mă îmbolnăvesc. Este mai ieftin să fac prevenție decât să fac tratament.”, a mai adăugat invitata din platoul MediCOOL.

Care este diferența dintr-o gripă și răceală

Este deosebit de important să facem diferența între gripă și răceală prin simptomele pe care le avem. Mai mult decât atât, există o testare rapidă prin care aflăm dacă suntem purtătorii unei viroze.

Temperatura crescută, durerile de cap, durerile de mușchi, durerile de gât, nasul înfundat sunt primele semne ale gripei. Aceasta durează între 5 și 7 zile.

Febra cu 39 - 40 de grade și stare generală foarte proastă anunță o viroză puternică. Răceala se manifestă prin simptome asemănătoare gripei, însă nu apare febra.