Mireasa 2021, sezonul 4. Petrica și Ela, câștigătorii sezonului 4 Mireasa, au plecat într-o vacanță exotică. Ce au publicat

Petrică și Ela, câștigătorii sezonului 4 Mireasa, și-au surprins susținătorii din mediul online cu o imagine din vacanța exotică în care s-au decis să călătorească. Cei doi au ales să plece într-o destinație cu mult soare și temperaturi ridicate.

Se pare că foștii concurenti ai show-ului matimonial trăiesc o frumoasă poveste de dragoste departe de luminile reflectoarelor, dar aproape de ochii prietenilor de pe rețelele sociale. Aceștia sunt foarte activi pe conturile de Instagram și publică des imagini cu momentele speciale din viața lor.

În urmă cu o lună, Petrică și Ela au intrat în posesia marelui premiu și au dezvăluit că și-au propus să își cumpere propria casă cu ajutorul banilor, lucru care s-a și întâmplat. Un lucru este evident, cei doi și-au schimbat complet viața de când s-au cunoscut în casa emisiunii Mireasa.

În ce ipostază s-au fotografiat Ela și Petrică în vacanța din Spania

La scurt timp de la ridicarea premiului, foștii concurenți ai show-ului matrimonial s-au decis să plece într-o vacanță, iar destinația pe care au ales-o a fost Spania, o țară călduroasă și foarte primitoare.

De curând, Ela a publicat o imagine pe contul de Instagram de la plajă. Aceasta s-a lăsat pozată în timp ce își ține de mână iubitul.

Într-o pereche de pantaloni înflorați și o cămașă albă, soția lui Petrică a atras toate privirile oamenilor cu frumusețea sa. Tânăra a decis să își asorteze ținuta cu o pălărie neagră și o pereche de ochelari de soare.

În timp ce partenera sa a îmbrăcat un outfit mai elegant, fostul concurent al show-ului matrimonial s-a decis să poarte o cămașă înflorată și o pereche de pantaloni până la genunchi.

„Mi único amor💚🏝”, a fost mesajul pe care l-a folosit tânăra la descrierea imaginii cu soțul său.

Un lucru este evident, Ela și Petrică se iubesc pe zi ce trece mai mult, iar relația lor este una puternică și bazată pe multă iubire.

Postarea a generat mai bine de 3 mii de aprecieri, semn că cei doi foști concurenți ai show-ului Mireasa sunt îndrăgiți de foarte multe persoane.

Ela și Petrică, câștigătorii sezonului 4 Mireasa, și-au cumpărat un apartament cu două camere din marele premiu

Ela și Petrică au avut planuri mărețe cu Marele Premiu de la Mireasa. Aceștia au decis să își cumpere un apartament doar al lor din banii câștigați.

„Ne-am luat premiul. Am vrut să ne luăm multe hăinuțe și pantafiori, dar am renuțat la gândul ăsta, pentru că am zis că nu duce nicăieri și după cum bine știți din emisiune ne doream mult să avem un locușor al nostru și astăzi am făcut pasul cel mare și am fost împreună și ne-am cumpărat un apartament”, au spus ei.

„Apartamentul are două camere și este în Baia Mare. Mai sunt lucruri minore de făcut, dar în mare parte apartamentul e renovat. Sperăm că până la Paște ne mutăm. Vrem ca primul nostru Paște să-l sărbătorim în căsuța noastră”, a mai spus Petrică la Mireasa - Capriciile Iubirii, de la Antena Stars.