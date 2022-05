Mireasa 2021, sezonul 4. Ce mai fac Petrică și Ela, după ce au intrat în posesia marelui premiu. În ce ipostaze s-au fotografiat

Povestea de dragoste dintre Ela și Petrică a început în casa Mireasa. Cei doi au participat în sezonul 4 al show-ului matrimonial cu scopul de a-și cunoaște sufletul pereche, lucru care s-a întâmplat destul de rapid.

Concurenții au început să se apropie din ce în ce mai mult, iar relația lor a prins contur în cadrul emisiunii chiar dacă au întâmpinat unele impasuri. La aproximativ 6 luni de la Marea Finală a sezonului 4 Mireasa, Petrică și Ela continuă să se iubească mai mult pe zi ce trece.

La începutul lunii aprilie 2022, cei doi au intrat și în posesia marelui premiu, fiind câștigătorii sezonului 4. Aceștia au avut planuri mărețe cu banii primiți, pe care le-au pus foarte rapid în practică.

„Ne-am luat premiul. Am vrut să ne luăm multe hăinuțe și pantafiori, dar am renuțat la gândul ăsta, pentru că am zis că nu duce nicăieri și după cum bine știți din emisiune ne doream mult să avem un locușor al nostru și astăzi am făcut pasul cel mare și am fost împrnă și ne-am cumpărat un apartament”, au anunțat ei în urmă cu o lună.

„Apartamentul are două camere și este în Baia Mare. Mai sunt lucruri minore de făcut, dar în mare parte apartamentul e renovat. Sperăm că până la Paște ne mutăm. Vrem ca primul nostru Paște să-l sărbătorim în căsuța noastră”, a mai spus băiatul, vizibil entuziasmat.

În ce ipostaze romantice se lasă fotografiați Ela și Petrică, căștigătorii sezonului 4 Mireasa

Timpul a trecut, iar Petrică și Ela nu au mai apărut pe micile ecrane ale telespectatorilor, motiv pentru care fanii emisiunii s-au întrebat cum mai merge relația dintre cei doi. Deși foștii concurenți Mireasa sunt foarte discreți în ceea ce privește viața lor personală, aceștia nu ezită să publice imagini în mediul online.

De curând, tânărul a postat pe contul de Instagram o poză alături de soția lui într-o ipostază de-a dreptul romantică. Se pare că cei doi trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor și se bucură din plin de timpul petrecut împreună.

De asemenea, Petrică și Ela nu se tem să își exprime sentimentele sincere pe rețelele sociale, motiv pentru care mesajele prin care își declară iubirea unul față de celălalt sunt nelipsite din mediul online.

În urmă cu câteva zile, fostul concurent al show-ului matrimonial a distribuit o imagine în care își săruta pasional iubita, însă descrierea postării a întors toate privirile susținătorilor.

„Tot ce am mai de preț! Te iubesc! ❤️”, a scris el, vizibil emoționat și îndrăgostit.

Nici comentariile pozitive ale prietenilor virtuali nu se lasă prea mult așteptate.

„Îmi este dor de voi!”, „Frumoșii mei”, „O iubire ca a voastră nu va exista vreodată! ❤️🥰” sau „Cei mai frumoși și mai reali de la Mireasa! Iubiți-vă mult. ❤️”, au fost doar câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online.