Mireasa sezon 10. Mirela a răbufnit în plâns în fața lui Isabelle: „Toată lumea șterge cu mine pe jos!”. Ce întrebări a avut Raul

Ediția din data de 12 noiembrie a emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii. Mirela a inițiat o discuție lămuritoare cu Isabelle: „Toată lumea șterge cu mine pe jos!”, a spus Mirela.

În ediția din 12 noiembrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile Iubirii, au fost difuzate imagini cu discuția dintre Mirela și Isabelle, unde fiecare și-a expus punctul de vedere cu privire la atitudinea lui Raul.

Descoperă în rândurile de mai jos ce au discutat și ce a făcut-o pe Mirela să răbufnească în plând.

Mirela simte că a ajuns la capătul puterilor. Isabelle a fost cea care a încurajat-o

Mirela este cea care a inițiat o discuție cu Isabelle, dorind să-i mărturisească ceea ce simte vis a vis de comportamentul lui Raul față de amândouă.

Mirela: Sunt eu supărată, am eu stările mele, dar eu nu am o problemă cu tine. Nu am nimic cu tine.

Isabelle: Dar nici eu nu am nimic, eu am crezut că ai ceva cu mine când te-am întrebat de 3 ori...

Mirela: Hai să îți explic (...) Eu nu am nimic cu tine, nu sunt supărată pe tine, nu sunt deranjată de ceea ce faci tu. Eu sunt supărată pe mine în primul rând și pe atitudinea lui și pe ce face el. Că ești tu.. așa a fost. Dar eu nu am o problemă cu tine.

Isabelle: Și eu am reacționat aiurea, eu nu vreau, eu evit, dar la un moment dat tot trebuie să vorbesc, dar eu cu Raul n-o să am niciodată o relație că nu suntem în același film și suntem diferiți. Eu înțeleg, tu ești supărată pe ce face el.

Mirela: Eu sunt supărată cu ce face el în primul rând, adică e urât, eu sunt acum practic un preș și toată lumea șterge cu mine pe jos. Nu vreau să fac o dramă din asta, dar asta e realitatea și e urât.

Isabelle: Te înțeleg, ești femeie, ai și tu demnitatea ta.

Mirela: Eu sunt supărată că e normal și oricine ar fi în situația mea ar înțelege.

După difuzarea imaginilor cu dialogul celor două, acestea au fost dezbătute și în cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, unde Raul a vrut să adreseze o întrebare pentru Isabelle și una pentru Mirela.

Raul: Întrebarea Isabellei: Cu ce am încercat eu cu tine?

Isabelle: Nu. Am zis când ai insistat. Ți-am mai zis că nu îmi arde, că nu simțeam.

Raul: Ok. Deci nu m-am dat la tine, doar am vrut să îți aduc zâmbetul pe buze.

Raul: Mirela, cu ce au avut dreptate părinții tă? Că sunt un jucător, nu?

Mirela: Nu. Că faci contra mea și că nu ai vrut să stai lângă mine, că ai ales să fugi. Exact ce ți-am zis și aseară și ți-am spus cred că toate zilele astea aceleași lucruri.

Raul: Mirela, tu cum ai fi făcut dacă ai fi fost în locul meu? Ai văzut joi înainte de gală, te-am luat deoparte am discutat, am vorbit frumos cu tine. Înainte de joi m-am dus lângă tine în bucătărie, te-ai ridicat și ai plecat. Nu m-ai înțeles. M-am dus lângă tine, te-ai ridicat, ai plecat și ai dat vina că am vorbit cu Isabelle. Apoi am venit în gală, te-am salutat, nu mi-ai răspuns, ai oprit cunoașterea. Am venit la Capricii, eram la distanță, tu te-ai dat încă așa. Tu cum ai fi făcut în locul meu? Ai fi vrut să vin sâmbătă la tine să vin să te iau ca apoi să începi tam-tam-ul și să mă refuzi și să faci pe acolo?

Mirela: De unde știi tu că se întâmpla asta? Indiferent de ce ar fi fost, tu trebuia să vii și să vorbești cu mine. Eu asta aș fi făcut.

Raul: Din păcate, caracterul meu ca om nu poate să facă asta. Am uitat să menționez: după ce s-au întâmplat chestiile alea, când te-ai ridicat și ai plecat eu te așteptam pe canapea și tu vorbeai cu Rareș și cu Ionuț. Eu te așteptam să discutăm. Încearcă să nu mai dai în mine în halul ăsta. Că eu nu ți-am făcut nimic.

Mirela: Când un om îți spune ce are pe suflet dă în tine, nu? Așa ai văzut tu din tot ce s-a discutat?

