Mireasa, sezon 3. Maria Roman, primele declarații după ce a fost cerută în căsătorie: „Am simțit atunci”. Când va fi nunta

Maria Roman, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 3 a fost cerută în căsătorie de Valentine's Day și a împărtășit bucuria ei cu fanii din mediul online.

După ce a trecut printr-un divorț, se pare că Maria se bucură din nou de o viață liniștită. Fosta concurentă de la Mireasa are o relație frumoasă alături de iubitul ei și în curând vor merge și în fața altarului.

Maria Roman, despre momentul în care a fost cerută de soție: „Am început să plâng, eu plâng foarte greu, a fost foarte emoționant”

Maria Roman a fost cerută de soție în timpul unei escapade la munte, atunci când se aștepta mai puțin. Tânăra a povestit că întrebarea a venit la scurt timp după ce ea se supărase pe iubitul ei. Însă ea nu știa că acesta făcuse totul intenționat și pusese la cale o regie pentru a o cere de soție.

„Nu mă așteptam chiar deloc, a fost ciudat că înainte m-a supărat puțin, fiind Valentine's Day mi-a adus flori, dar nu mi-au plăcut, că eu sunt mai pretențioasă așa, știu că gestul contează, dar eu sunt așa mai răsfațată puțin. Mi-a adus flori galbene și eu nu suport culoarea galben, bine, sunt și puțin geloasă și am stat așa acolo la terasă cu prietenii de la pârtie mai bosumflată. La un moment dat am zis că mi-e frig și hai să coborâm de pe pârtie, iar atunci mi-a zis prietena mea că vine iubitul meu de la baie și mergem imediat. Am simțit atunci că vine așa prin spatele meu și când m-am întors era deja în genunchi, cu inelul și florile. Am început să plâng, eu plâng foarte greu, a fost foarte emoționant”, a spus Maria Roman, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre momentul cererii în căsătorie.

În continuare, ea mai povestit cum a început povestea de dragoste dintre ea și actualul ei logodnic.

„Noi ne-am dorit să ne facem o familie, tot timpul ne-am dorit asta, să ne căsătorim, să facem un bebe și așa mai departe, dar una e să vorbești și una e să se întâmple. Noi ne cunoaștem de ceva ani, am fost prieteni, mai mult el a fost prieten cu fratele meu, dar niciodată nu l-am văzut cu ochi de o posibilă relație, dar pentru că am trecut printr-un eșec și cred că Dumnezeu a făcut în așa fel încât să apreciez ce trebuie, să am ochi pentru cine trebuie. După sărbătorile pascale de anul trecut am început relația, urmează acum să facem un an de relație”, a mai zis Maria Roman.

Când se căsătorește Maria Roman

Maria Roman a spus că a pus deja la cale câteva detalii privind cel mai frumos eveniment din viața lor de cuplu. Fosta concurentă de la Mireasa spune că nunta va fi anul acesta în aprilie.

„Da, ne-am gândit deja la cununia civilă. O vom face pe 18 aprilie, părinții noștri de înțeleg foarte bine, s-au cunoscut deja, și ei imediat au organizat totul, au vorbit. Eu îmi doresc ceva la piscină și eu îmi doresc atunci că o să fie puțin mai cald. Cununia religioasă și nunta nu știm, e mai greu, trebuie cam un an să organizăm totul, să găsim sala”, a mai zis ea.