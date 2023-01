Mireasa, sezon 3. Maria Roman, apariție de senzație alături de iubitul său, la piscină. Cum s-a lăsat filmată fosta concurentă

Maria Roman și iubitul ei au avut parte de o vacanță. Fosta câștigătoare a sezonului 3 Mireasa a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare înotând în preajma partenerului ei. Cei care o urmăresc pe Maria Roman pe Instagram au observat că fosta concurentă este într-o formă de invidiat și că arată foarte bine în costum de baie.

Maia Roman de la Mireasa, apariție de senzație la piscină

Totodată, susținătorii i-au urat multă fericire alături de iubitul ei.

„Sunteți suflete bune ,curate, calde .Toate gândurile bune si urări de sănătate și bucurii!”, Minunați”, „Să Fiți Fericiți Frumoșilor ! Fericire Maximă”, Să vă iubiți și respectați ! Ma bucur ca ai găsit pe cineva Care sa te merite!”, sunt câteva dintre comentariile primite de Maria Roman în comentarii în dreptul imaginilor publicate pe contul său De Instagram.

Maria Roman și Liviu Olteanu, câștigătorii sezonului 3 al competiției Mireasa, au depus actele de divorţ pe 18 noiembrie 2021. Cei doi s-au despărțit și au avut o relație tumultoasă, spune Maria.

“S-a întâmplat că s-a terminat. A fost bine în august, ce-i drept, chiar a fost. Cu vacanța nu a mai fost. Am fost puțin în vacanță, în august, și acolo a început să scârțâie. Noi ne certam des și în casă și aceeași placă stricată. Era o luptă de a demonstra care este mai important, dar nu din partea mea, din partea lui. Era un fel de manipulare. Și mi se părea că are mereu frustrări”, spune Maria, în emisiunea de la Antena Stars.

“Eu l-am iubit din tot sufletul, dar nu știu dacă a fost asta și din partea lui. Nu știu dacă s-a prefăcut dar nu cred că era iubirea aia reală de care el vorbea. Spunea mereu cuvinte super mari.

Maria și-a dat seama că ceva nu merge abia când a ieșit din casa Mireasa: “Afară, când fapele vorbeau și promisiunile spuse”.

Maria Roman a răspuns la întrebarea dacă se va căsători cu bărbatul alături de care are acum o relație. Toți au așteptat vestea

Maria Roman a oferit detalii despre relația ei, de după divorțul de Liviu Olteanu.

„Legat de căsătorie, dacă vreau să mă căsătoresc… Este un subiect mai sensibil și nu pot să mă gândesc la acest lucru momentan. Trebuie să treacă timp, însă important e că ne înțelegem foarte bine, adică până acum nu am avut nicio relație în care să mă înțeleg atât de bine cu omul de lângă mine. Surprinzător! Iar cu căsătoria lăsăm timpul să treacă. Nu mă grăbesc. Vă pup!”, a spus Maria pe Instagram.

“Nu mai știu nici eu cum ne-am întâlnit. Au trecut câțiva ani de atunci, cinci, șase ani, dacă nu mă înșel. Noi am fost prieteni, el fiind prieten cu fratele meu, deci ne cunoșteam de ceva timp, însă niciodată nu am avut genul de comunicare mai diferită sau să vorbim la telefon etc. Cert este că după sărbătorile Pascale s-a întâmplat ceva sau ne-am privit cu alți ochi, am putea spune și de atunci oarecum formăm un cuplu oficial”