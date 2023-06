Mireasa sezon 7. Maria și Antonio, atingeri tandre și sărutări pasionale. Cum au comentat cei doi imaginile

Maria și Antonio au fost filmați în momentele lor de intimitate. Cei doi au fost surprinși în timp ce se sărutau pasional și se mângâiau. Ba chiar, la un moment dat, Maria s-a ridicat și a dansat sub privirile satisfacătoare ale lui Antonio. Ce au spus cei doi despre imagini.

Maria și Antonio, din ce în ce mai îndrăgostiți. Imagini cu sărutări pasionale au fost surprinse de camerele de filmat

Mario și Antonio au fost filmați în timp ce se sărutau și se tachinau reciproc.

Maria: Implicat ești!

Antonio: Foarte, după cum poți vedea. Ai văzut ce animăluț erai acolo?

Maria: Unde?

Antonio: Pe canapea

Maria: Mă răsfăț și eu, am voie?

Antonio: Nu

Maria: Ba da, vreau să fiu și eu să am figuri. Vreau să mă răsfăț ca un copil alintat.

Mireasa Sezonul 7, 2 iunie 2023. Părerile mamei lui Antonio o îngrijorează pe Maria

După ce s-au mai tachinat din nou și s-au alintat, Maria i-a spus lui Antonio că urmează să fie o zi grea, cel mai probabil pentru că știa că urmează să se dea la televizor imaginile cu ei doi.

Maria: Mâine ne așteaptă o zi grea.

Antonio: Mâine? De ce?

După ce au privit imaginile, Maria a fost prima care a reacționat, simțindu-se rușinată, însă a fost liniștită imediat de Gabriela Cristea.

Maria: M-aș ascunde, dar nu am unde.

Gabriela Cristea: De ce să te ascunzi. Maria, ai un copil, știi deja cum se fac. Nu e nimic imoral în a dărui iubire, afecțiune, pasiune. Nu cred că e ceva din ce ni se întâmplă tuturor.

Maria și Antonio, discuții sincere despre relația lor. Ce planuri și-au făcut

Într-un alt material difuzat în emisiunea Mireasa - Capriciile Iubirii, Maria și Antonio au fost surprinși în timp ce vorbeau despre planurile de viitor. Antonio a abordat problema geloziei în relație.

Antonio: Nu vreau să mă simt constrâns să fac anumite lucruri. Nu vreau să pui stăpânire pe mine.

Antonio a vorbit cu Maria despre fostele sale relații și a povestit că a înșelat o singură dată, iar iubita lui nu a aflat niciodată de greșeala lui.

Mireasa Sezonul 7, 2 iunie 2023. Familia lui Antonio, scrisori critice din partea familiei!

Antonio: Ea chiar dacă simțea, eu nu aveam niciun mesaj în telefon, niciun apel. Ea credea că eu o înșel cu persoane pe care le mai găsea pe instagram și eu nu aveam nicio treabă cu persoanele alea. Ea era în România uneori și eu eram în Anglia.

Maria: Să spune că relația nostră o să continue și o să fie totul bine și ajungem să ne mutăm împreună. O să comunici cu fel și fel de fete pe rețelele de socializare?

Antonio: Dacă o să am meseria pe care o să o am, o să am grupuri, fel și fel de conversații.

Maria: Asta e ok, dar mă refer la altfel de conversații.

Antonio: Totul o să meargă bine, o să avem glumele noastre, tachinări și dacă îmi acorzi atenția de care am nevoie, nu o să simt nevoia să înșel niciodată.