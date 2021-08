Gala Mireasa sezonul 4, 28 august 2021. Raluca se află în căutarea unui bărbat fidel

În prima ediţie de Gala a sezonului 4 de la Mireasa, din 28 august 2021, a fost prezentată o nouă concurentă. Raluca Fat are 22 de ani și este din Baia Mare. Dorește să aibă alături un bărbat fidel, să nu o mintă și să o respecte. În ultima vreme nu a fost deloc respectată și are nevoie de asta. Are nevoie de atenție și iubire. Raluca spune că i-a plăcut foarte tare de Alin din sezonul 3 pentru că ”este calm, micuț de statură ca și mine”. În general, spune că o interesează sufletul la un bărbat, aspectul fizic nu prea.

Sambata, 28.08.2021, 16:00