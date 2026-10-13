Mireasa, sezonul 14. 1. Simina povestește despre relația cu Patrick din afara casei. Ce promisiune îi face băiatul
Ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Simina a povestit în compania doamnei Elena și a Andreei detalii despre relația pe care a avut-o cu Patrick înainte de a intra în casă. Discuția a adus în prim-plan momente din trecutul celor doi și lucrurile care au afectat relația lor. Patrick o asigură că nu ar mai repeta comportamentele prin care a rănit-o.
Marti, 13.10.2026, 15:22