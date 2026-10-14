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Mireasa, sezonul 14. Adrian, două mesaje de la mama lui! Ce i-a spus despre Maria și relația lor

Ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Adrian a primit o scrisoare din partea mamei sale, care și-a exprimat rezervele cu privire la Maria și a spus că nu consideră că acesta se potrivește cu vreuna dintre fetele din casă. Ulterior, concurentul a primit un nou mesaj, de data aceasta cu o altă perspectivă: mama lui spune că este de acord cu relația și că își dorește, înainte de toate, ca fiul ei să fie fericit.
Miercuri, 14.10.2026, 15:06
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