Mireasa, sezonul 14. Alberto a cerut-o în căsătorie pe Paula, în cele 24 de ore petrecute la Balcic
Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Alberto și Paula au avut parte de o escapadă romantică la malul mării, în Balcic, Bulgaria, însă întâlnirea lor a venit cu o surpriză neașteptată: o cerere în căsătorie! Paula a fost luată prin surprindere de gestul lui Alberto, dar bucuria momentului a fost însoțită și de teamă. Concurenta se gândește că Alberto ar putea fi eliminat din competiție și că ar putea rămâne singură.
Luni, 09.11.2026, 15:21