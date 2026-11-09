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Mireasa, sezonul 14. Alberto a cerut-o în căsătorie pe Paula, în cele 24 de ore petrecute la Balcic

Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Alberto și Paula au avut parte de o escapadă romantică la malul mării, în Balcic, Bulgaria, însă întâlnirea lor a venit cu o surpriză neașteptată: o cerere în căsătorie! Paula a fost luată prin surprindere de gestul lui Alberto, dar bucuria momentului a fost însoțită și de teamă. Concurenta se gândește că Alberto ar putea fi eliminat din competiție și că ar putea rămâne singură.
Luni, 09.11.2026, 15:21
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Mireasa, sezonul 14. Valentin și Claudia, întâlnire într-un decor romantic la Poiana Brașov

Mireasa, sezonul 14. Valentin și Claudia, întâlnire într-un decor romantic la Poiana Brașov

Logo show Luni, 09.11.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Maria i-a făcut o cerere în căsătorie în glumă lui Adrian! Cum a reacționat

Mireasa, sezonul 14. Maria i-a făcut o cerere în căsătorie în glumă lui Adrian! Cum a reacționat

Logo show Luni, 09.11.2026, 15:48 Mireasa, sezonul 14. Alberto și Paula, felicitați de cei dragi după cererea în căsătorie! Ce mesaje au primit

Mireasa, sezonul 14. Alberto și Paula, felicitați de cei dragi după cererea în căsătorie! Ce mesaje au primit

Logo show Luni, 09.11.2026, 15:23 Mireasa, sezonul 14. Maria a deschis o mică anchetă în bucătărie! Doamna Carmen: „De ce se face o tragedie?”

Mireasa, sezonul 14. Maria a deschis o mică anchetă în bucătărie! Doamna Carmen: „De ce se face o tragedie?”

Logo show Luni, 09.11.2026, 15:08 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, deranjată de apariția altor fete pe lângă Claudio la party: „Nu dansezi cu alte fete, sunt doar eu!”

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, deranjată de apariția altor fete pe lângă Claudio la party: „Nu dansezi cu alte fete, sunt doar eu!”

Logo show Luni, 09.11.2026, 14:55 Mireasa, sezonul 14. Marina, noua concurentă! A intrat cu un interes clar: vrea să îl cunoască pe Claudio

Mireasa, sezonul 14. Marina, noua concurentă! A intrat cu un interes clar: vrea să îl cunoască pe Claudio

Logo show Luni, 09.11.2026, 14:28 Mireasa, sezonul 14. Valentin și Alberto, confruntare cu jigniri! Ce l-a scos din sărite pe Alberto

Mireasa, sezonul 14. Valentin și Alberto, confruntare cu jigniri! Ce l-a scos din sărite pe Alberto

Logo show Luni, 09.11.2026, 14:18 Super Neatza. Horoscopul săptămânii 9-15 noiembrie. Ce ne așteaptă

Super Neatza. Horoscopul săptămânii 9-15 noiembrie. Ce ne așteaptă

Logo show Luni, 09.11.2026, 11:49 Super Neatza. Plante de interior cu frunziș spectaculos, ideale pentru sezonul rece

Super Neatza. Plante de interior cu frunziș spectaculos, ideale pentru sezonul rece

Logo show Luni, 09.11.2026, 11:49 Super Neatza. Bucălae și Ristei, contra cronometru. Cine reușește să echilibreze paharele pe etaje

Super Neatza. Bucălae și Ristei, contra cronometru. Cine reușește să echilibreze paharele pe etaje

Logo show Luni, 09.11.2026, 10:55 Super Neatza. Cum să te comporți la un eveniment pentru a face o impresie bună

Super Neatza. Cum să te comporți la un eveniment pentru a face o impresie bună

Logo show Luni, 09.11.2026, 10:49 Super Neatza. Presiunea de a arăta perfect în era social media. Cum ne afectează imaginea de sine

Super Neatza. Presiunea de a arăta perfect în era social media. Cum ne afectează imaginea de sine

Logo show Luni, 09.11.2026, 10:07
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