Mireasa, sezonul 14. Alberto, în vizorul concurenților după atitudinea nepotrivită! Cine și-a dorit ca el să intre în cursa de eliminare
Ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. O discuție în casa concurenților a adus în prim-plan comportamentul lui Alberto. Atât fetele, cât și băieții s-au consultat pentru a stabili ce pedeapsă ar trebui să primească în urma atitudinii considerate nepotrivite. Printre variante s-a numărat și intrarea într-o cursă de eliminare.
Joi, 05.11.2026, 15:57