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Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 14. Alberto, în vizorul concurenților după atitudinea nepotrivită! Cine și-a dorit ca el să intre în cursa de eliminare
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Mireasa, sezonul 14. Alberto, în vizorul concurenților după atitudinea nepotrivită! Cine și-a dorit ca el să intre în cursa de eliminare

Ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. O discuție în casa concurenților a adus în prim-plan comportamentul lui Alberto. Atât fetele, cât și băieții s-au consultat pentru a stabili ce pedeapsă ar trebui să primească în urma atitudinii considerate nepotrivite. Printre variante s-a numărat și intrarea într-o cursă de eliminare.
Joi, 05.11.2026, 15:57
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Mireasa, sezonul 14. Conflictul de la task-ul cabinei telefonice s-a mutat între două mame! Carmen și Flori, schimb de replici

Mireasa, sezonul 14. Conflictul de la task-ul cabinei telefonice s-a mutat între două mame! Carmen și Flori, schimb de replici

Logo show Joi, 05.11.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio se plac, dar eliminarea le poate schimba planurile! Ce au discutat

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio se plac, dar eliminarea le poate schimba planurile! Ce au discutat

Logo show Joi, 05.11.2026, 15:18 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, dezvăluiri despre scurta apropiere de Beleuț

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, dezvăluiri despre scurta apropiere de Beleuț

Logo show Joi, 05.11.2026, 15:04 Mireasa, sezonul 14. Schimb dur de replici între Veronica și doamna Elena: „Ești nesuferită!”

Mireasa, sezonul 14. Schimb dur de replici între Veronica și doamna Elena: „Ești nesuferită!”

Logo show Joi, 05.11.2026, 14:55 Mireasa, sezonul 14. Claudia, la capătul răbdării din cauza atacurilor lui Alberto: „Nu mai suport!”

Mireasa, sezonul 14. Claudia, la capătul răbdării din cauza atacurilor lui Alberto: „Nu mai suport!”

Logo show Joi, 05.11.2026, 14:30 Mireasa, sezonul 14. Discuții aprinse din cauza listei de cumpărături! Doamna Carmen, replici dure pentru Alexandra

Mireasa, sezonul 14. Discuții aprinse din cauza listei de cumpărături! Doamna Carmen, replici dure pentru Alexandra

Logo show Joi, 05.11.2026, 14:17 Ghidul eMAG de Black Friday la Neata

Ghidul eMAG de Black Friday la Neata

Joi, 05.11.2026, 12:29 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Clara Rotescu

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Clara Rotescu

Logo show Joi, 05.11.2026, 12:18 Super Neatza. Sport fără grija pielii și a părului! Cum să ne pregătim înainte de antrenament

Super Neatza. Sport fără grija pielii și a părului! Cum să ne pregătim înainte de antrenament

Logo show Joi, 05.11.2026, 11:39 Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Jocul care l-a făcut pe Dani Oțil să exclame: „E foarte greu!”

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Jocul care l-a făcut pe Dani Oțil să exclame: „E foarte greu!”

Logo show Joi, 05.11.2026, 11:35 Super Neatza. Ispitele Gabriella și Eduard, la jocul „Am/N-am”! Cine a primit mesaje după emisiune de la concurenți

Super Neatza. Ispitele Gabriella și Eduard, la jocul „Am/N-am”! Cine a primit mesaje după emisiune de la concurenți

Logo show Joi, 05.11.2026, 10:44 Super Neatza. Ispita Gabriella, pusă să aleagă între Montoya și Marco! Ce a dezvăluit

Super Neatza. Ispita Gabriella, pusă să aleagă între Montoya și Marco! Ce a dezvăluit

Logo show Joi, 05.11.2026, 10:34
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