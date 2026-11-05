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Gabriella Barbu, despre ce include să fii ispită la Insula Iubirii. Ce atribut trebuie să ai pentru acest rol: „Trebuie să-i dai…”

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Mireasa, sezonul 14. Alberto, în vizorul concurenților după atitudinea nepotrivită! Cine și-a dorit ca el să intre în cursa de eliminare

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O nouă sancțiune pentru Alberto! Concurenții Mireasa, puși să decidă soarta concurentului. Ce anunț a făcut Simona Gherghe

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Mireasa, sezonul 14. Conflictul de la task-ul cabinei telefonice s-a mutat între două mame! Carmen și Flori, schimb de replici

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Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio se plac, dar eliminarea le poate schimba planurile! Ce au discutat

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Obiceiul de seară care ne golește contul bancar. Cum ajungem să facem cumpărături impulsive pe telefon