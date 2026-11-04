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Mireasa, sezonul 14. Alberto, reacție nervoasă la proba cu ceapă din cabina telefonică

Ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Doamna Flori le-a pregătit concurenților din cabina telefonică o probă inedită: să mănânce ceapă. Momentul s-a complicat pentru Alberto, căruia i-a scăpat o bună parte din ceapă pe jos. Ceilalți concurenți au considerat că ar trebui eliminat, iar reacția lui nu a întârziat să apară. Enervat, Alberto a folosit cuvinte dure, greu de reprodus.
Miercuri, 04.11.2026, 15:44
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