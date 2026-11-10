Mireasa, sezonul 14. Alexandra, îngrijorată de viitorul relației cu Radu: „Nu pot garanta pentru ce va fi după emisiune”

Ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Deși se simte bine alături de Radu, Alexandra nu reușește să își alunge grijile legate de viitorul lor. Într-o discuție cu Anne-Mary, concurenta a mărturisit că o neliniștește gândul la momentul în care emisiunea se va încheia, mai ales că cei doi locuiesc în orașe diferite. Alexandra nu știe cum va evolua relația lor în afara competiției și recunoaște că nu poate garanta ce se va întâmpla.

Marti, 10.11.2026, 15:09