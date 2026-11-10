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Mireasa, sezonul 14. Alexandra, îngrijorată de viitorul relației cu Radu: „Nu pot garanta pentru ce va fi după emisiune”

Ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Deși se simte bine alături de Radu, Alexandra nu reușește să își alunge grijile legate de viitorul lor. Într-o discuție cu Anne-Mary, concurenta a mărturisit că o neliniștește gândul la momentul în care emisiunea se va încheia, mai ales că cei doi locuiesc în orașe diferite. Alexandra nu știe cum va evolua relația lor în afara competiției și recunoaște că nu poate garanta ce se va întâmpla.
Marti, 10.11.2026, 15:09
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Mireasa, sezonul 14. Radu și Belu, discuție despre Beleuț și misterul ocupației sale

Mireasa, sezonul 14. Radu și Belu, discuție despre Beleuț și misterul ocupației sale

Logo show Marti, 10.11.2026, 15:22 Mireasa, sezonul 14. Maria a refuzat să participe la pregătirile pentru întâmpinarea Paulei și a lui Roberto după logodnă

Mireasa, sezonul 14. Maria a refuzat să participe la pregătirile pentru întâmpinarea Paulei și a lui Roberto după logodnă

Logo show Marti, 10.11.2026, 14:57 Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen a blocat-o pe Anastasia pentru Radu! Reacția concurentei

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen a blocat-o pe Anastasia pentru Radu! Reacția concurentei

Logo show Marti, 10.11.2026, 14:33 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, deranjată de alegerea Marinei: „Fac scandal! Nu discută nimeni cu nimeni!”

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, deranjată de alegerea Marinei: „Fac scandal! Nu discută nimeni cu nimeni!”

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Super Neatza. Cum oprești o ceartă în cuplu înainte să degenereze? Tehnici pentru momentele tensionate

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Super Neatza. Cum să îngrijești corect părul cu tendință de îngrășare și ce greșeli trebuie să eviți

Logo show Marti, 10.11.2026, 11:21 Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Matinalii ghicesc capitale pornind de la imagini sugestive și emoticoane

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Logo show Marti, 10.11.2026, 11:10 Super Neatza. Fructe exotice de iarnă. Ce găsim în piețe și magazine?

Super Neatza. Fructe exotice de iarnă. Ce găsim în piețe și magazine?

Logo show Marti, 10.11.2026, 11:00 Super Neatza. Cât de sigur este să ne lăsăm cățeii să ne lingă pe față? Andreea Guda, medic veterinar, explică riscurile

Super Neatza. Cât de sigur este să ne lăsăm cățeii să ne lingă pe față? Andreea Guda, medic veterinar, explică riscurile

Logo show Marti, 10.11.2026, 10:34 Super Neatza. Cu ce sumă poți începe să investești? Explicațiile expertului financiar Iulia Cojocaru

Super Neatza. Cu ce sumă poți începe să investești? Explicațiile expertului financiar Iulia Cojocaru

Logo show Marti, 10.11.2026, 09:53 Super Neatza. Oana Dinculescu, despre cum să crești copii care nu renunță și învață din înfrângeri

Super Neatza. Oana Dinculescu, despre cum să crești copii care nu renunță și învață din înfrângeri

Logo show Marti, 10.11.2026, 09:22 Super Neatza. La multi ani, Ana Maria!

Super Neatza. La multi ani, Ana Maria!

Logo show Marti, 10.11.2026, 09:16
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