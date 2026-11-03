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Mireasa, sezonul 14. Anastasia, replică dură pentru Beleuț: „Nimeni nu are nevoie de sfaturile tale!”

Ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Ștefania consideră că nicio fată din casă nu este potrivită pentru Beleuț, iar afirmația sa a provocat contre. Nici doamna Flori nu a ezitat să îl conteste pe concurent. Beleuț a explicat că nu a venit în competiție pentru a-și găsi o iubită, în timp ce Anastasia i-a reproșat că oferă sfaturi de care nimeni nu are nevoie.
Marti, 03.11.2026, 15:25
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Mireasa, sezonul 14. Adrian și Anne-Mary, schimb dur de replici! „Pentru mine ești zero barat!”

Mireasa, sezonul 14. Adrian și Anne-Mary, schimb dur de replici! „Pentru mine ești zero barat!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 15:10 Mireasa, sezonul 14. Băieții, revoltați de acțiunile lui Anne-Mary și Veronica: ”Trebuiau eliminate!”

Mireasa, sezonul 14. Băieții, revoltați de acțiunile lui Anne-Mary și Veronica: ”Trebuiau eliminate!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 14:30 Mireasa, sezonul 14. Scandal în miez de noapte! Anne-Mary a aruncat lucrurile prin casă!

Mireasa, sezonul 14. Scandal în miez de noapte! Anne-Mary a aruncat lucrurile prin casă!

Logo show Marti, 03.11.2026, 14:23 Ghid de Black Friday oferit de eMAG

Ghid de Black Friday oferit de eMAG

Marti, 03.11.2026, 13:10 Super Neatza. Ce greșeli se pot face atunci când se urmează trendurile de îngrijire a tenului

Super Neatza. Ce greșeli se pot face atunci când se urmează trendurile de îngrijire a tenului

Logo show Marti, 03.11.2026, 11:50 Super Neatza. Pisica refuză mâncarea? Când trebuie să ne îngrijorăm

Super Neatza. Pisica refuză mâncarea? Când trebuie să ne îngrijorăm

Logo show Marti, 03.11.2026, 11:19 Super Neatza. Crudă sau gătită? Cum este recomandat să consumăm varza

Super Neatza. Crudă sau gătită? Cum este recomandat să consumăm varza

Logo show Marti, 03.11.2026, 11:11 Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cine câștigă jocul de îndemânare!

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cine câștigă jocul de îndemânare!

Logo show Marti, 03.11.2026, 10:53 Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Iulia Teodorov?

Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Iulia Teodorov?

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:59 Super Neatza. ANM: Când scăpăm de ploi şi când apare soarele

Super Neatza. ANM: Când scăpăm de ploi şi când apare soarele

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:21 Super Neatza. La multi ani, Loredana!

Super Neatza. La multi ani, Loredana!

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:10 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: O discuție incomodă ne poate obliga să reorganizăm prioritățile!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: O discuție incomodă ne poate obliga să reorganizăm prioritățile!

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:09
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