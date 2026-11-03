Mireasa, sezonul 14. Anastasia, replică dură pentru Beleuț: „Nimeni nu are nevoie de sfaturile tale!”

Ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Ștefania consideră că nicio fată din casă nu este potrivită pentru Beleuț, iar afirmația sa a provocat contre. Nici doamna Flori nu a ezitat să îl conteste pe concurent. Beleuț a explicat că nu a venit în competiție pentru a-și găsi o iubită, în timp ce Anastasia i-a reproșat că oferă sfaturi de care nimeni nu are nevoie.

Marti, 03.11.2026, 15:25