Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, deranjată de apariția altor fete pe lângă Claudio la party: „Nu dansezi cu alte fete, sunt doar eu!”

Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary a vrut să afle cât de serioase sunt intențiile dintre ea și Claudio, însă momentul de pe ringul de dans a scos la iveală și o doză de gelozie. Apariția unei alte concurente a deranjat-o, iar Anne-Mary a mărturisit că nu este de acord ca el să danseze cu alte fete: „Sunt doar eu!”.

Luni, 09.11.2026, 14:55