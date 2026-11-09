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Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, deranjată de apariția altor fete pe lângă Claudio la party: „Nu dansezi cu alte fete, sunt doar eu!”
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Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, deranjată de apariția altor fete pe lângă Claudio la party: „Nu dansezi cu alte fete, sunt doar eu!”

Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary a vrut să afle cât de serioase sunt intențiile dintre ea și Claudio, însă momentul de pe ringul de dans a scos la iveală și o doză de gelozie. Apariția unei alte concurente a deranjat-o, iar Anne-Mary a mărturisit că nu este de acord ca el să danseze cu alte fete: „Sunt doar eu!”.
Luni, 09.11.2026, 14:55
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Mireasa, sezonul 14. Valentin și Claudia, întâlnire într-un decor romantic la Poiana Brașov

Mireasa, sezonul 14. Valentin și Claudia, întâlnire într-un decor romantic la Poiana Brașov

Logo show Luni, 09.11.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Maria i-a făcut o cerere în căsătorie în glumă lui Adrian! Cum a reacționat

Mireasa, sezonul 14. Maria i-a făcut o cerere în căsătorie în glumă lui Adrian! Cum a reacționat

Logo show Luni, 09.11.2026, 15:48 Mireasa, sezonul 14. Alberto și Paula, felicitați de cei dragi după cererea în căsătorie! Ce mesaje au primit

Mireasa, sezonul 14. Alberto și Paula, felicitați de cei dragi după cererea în căsătorie! Ce mesaje au primit

Logo show Luni, 09.11.2026, 15:23 Mireasa, sezonul 14. Alberto a cerut-o în căsătorie pe Paula, în cele 24 de ore petrecute la Balcic

Mireasa, sezonul 14. Alberto a cerut-o în căsătorie pe Paula, în cele 24 de ore petrecute la Balcic

Logo show Luni, 09.11.2026, 15:21 Mireasa, sezonul 14. Maria a deschis o mică anchetă în bucătărie! Doamna Carmen: „De ce se face o tragedie?”

Mireasa, sezonul 14. Maria a deschis o mică anchetă în bucătărie! Doamna Carmen: „De ce se face o tragedie?”

Logo show Luni, 09.11.2026, 15:08 Mireasa, sezonul 14. Marina, noua concurentă! A intrat cu un interes clar: vrea să îl cunoască pe Claudio

Mireasa, sezonul 14. Marina, noua concurentă! A intrat cu un interes clar: vrea să îl cunoască pe Claudio

Logo show Luni, 09.11.2026, 14:28 Mireasa, sezonul 14. Valentin și Alberto, confruntare cu jigniri! Ce l-a scos din sărite pe Alberto

Mireasa, sezonul 14. Valentin și Alberto, confruntare cu jigniri! Ce l-a scos din sărite pe Alberto

Logo show Luni, 09.11.2026, 14:18 Super Neatza. Horoscopul săptămânii 9-15 noiembrie. Ce ne așteaptă

Super Neatza. Horoscopul săptămânii 9-15 noiembrie. Ce ne așteaptă

Logo show Luni, 09.11.2026, 11:49 Super Neatza. Plante de interior cu frunziș spectaculos, ideale pentru sezonul rece

Super Neatza. Plante de interior cu frunziș spectaculos, ideale pentru sezonul rece

Logo show Luni, 09.11.2026, 11:49 Super Neatza. Bucălae și Ristei, contra cronometru. Cine reușește să echilibreze paharele pe etaje

Super Neatza. Bucălae și Ristei, contra cronometru. Cine reușește să echilibreze paharele pe etaje

Logo show Luni, 09.11.2026, 10:55 Super Neatza. Cum să te comporți la un eveniment pentru a face o impresie bună

Super Neatza. Cum să te comporți la un eveniment pentru a face o impresie bună

Logo show Luni, 09.11.2026, 10:49 Super Neatza. Presiunea de a arăta perfect în era social media. Cum ne afectează imaginea de sine

Super Neatza. Presiunea de a arăta perfect în era social media. Cum ne afectează imaginea de sine

Logo show Luni, 09.11.2026, 10:07
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