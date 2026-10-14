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Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, în lacrimi după confruntarea cu Radu: „Sete de răutate!”

Ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Declarațiile făcute de Veronica și Radu au adus-o pe Anne-Mary în centrul unei confruntări tensionate. Concurenta spune că este uimită de ceea ce consideră a fi adevărata față a lui Radu, pe care îl descrie drept un om „nevindecat din toate punctele de vedere”, și vorbește despre o „sete de răutate”. Copleșită de situație, Anne-Mary a suferit un atac de panică.
Miercuri, 14.10.2026, 14:18
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Mireasa, sezonul 14. Casa Mireasa are un nou concurent! Petru se alătură competiției

Mireasa, sezonul 14. Casa Mireasa are un nou concurent! Petru se alătură competiției

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 15:20 Mireasa, sezonul 14. Adrian, două mesaje de la mama lui! Ce i-a spus despre Maria și relația lor

Mireasa, sezonul 14. Adrian, două mesaje de la mama lui! Ce i-a spus despre Maria și relația lor

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 15:06 Mireasa, sezonul 14. Alberto, măcinat de remușcări după jignirile aduse Veronicăi

Mireasa, sezonul 14. Alberto, măcinat de remușcări după jignirile aduse Veronicăi

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 14:58 Mireasa, sezonul 14. Scrisoare de la mama Paulei! Ce părere are despre relația fiicei sale cu Alberto

Mireasa, sezonul 14. Scrisoare de la mama Paulei! Ce părere are despre relația fiicei sale cu Alberto

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 14:27 Super Neatza. Primul pas spre viața în doi: conversațiile care vă pot scuti de conflicte

Super Neatza. Primul pas spre viața în doi: conversațiile care vă pot scuti de conflicte

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:53 Super Neatza. Cum ne ajută organizatoarele pliabile să păstrăm ordinea în casă

Super Neatza. Cum ne ajută organizatoarele pliabile să păstrăm ordinea în casă

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:37 Super Neatza. Fete contra băieți la „Viză de Asia”! Cine reușește să pună oul în cofraj?

Super Neatza. Fete contra băieți la „Viză de Asia”! Cine reușește să pună oul în cofraj?

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:21 Super Neatza. Carbohidrații, prietenii sau dușmanii siluetei? Mituri și adevăruri despre alimentație

Super Neatza. Carbohidrații, prietenii sau dușmanii siluetei? Mituri și adevăruri despre alimentație

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 11:06 Super Neatza. Sănătatea copiilor în sezonul rece. Cum îi poți proteja în calitate de părinte

Super Neatza. Sănătatea copiilor în sezonul rece. Cum îi poți proteja în calitate de părinte

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 09:39 Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 09:03 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea propune o colaborare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea propune o colaborare

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 08:58 Super Neatza. Cum investim inteligent în dezvoltarea personală și profesională9

Super Neatza. Cum investim inteligent în dezvoltarea personală și profesională9

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 08:55
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