Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, în lacrimi după confruntarea cu Radu: „Sete de răutate!”

Ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Declarațiile făcute de Veronica și Radu au adus-o pe Anne-Mary în centrul unei confruntări tensionate. Concurenta spune că este uimită de ceea ce consideră a fi adevărata față a lui Radu, pe care îl descrie drept un om „nevindecat din toate punctele de vedere”, și vorbește despre o „sete de răutate”. Copleșită de situație, Anne-Mary a suferit un atac de panică.

Miercuri, 14.10.2026, 14:18