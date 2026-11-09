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Mireasa, sezonul 14. Marina, noua concurentă! A intrat cu un interes clar: vrea să îl cunoască pe Claudio

Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. O nouă concurentă și-a făcut apariția în competiție într-un mod neașteptat! Marina a intrat în scenă la lecția de bachata, fără ca ceilalți să bănuiască faptul că este noua participantă. Tânăra a povestit că nu a mai avut o relație din 2018, încă din adolescență, și a recunoscut că a venit în competiție pentru a-l cunoaște pe Claudio. Există însă un obstacol: Anne-Mary.
Luni, 09.11.2026, 14:28
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Super Neatza. De ce ne simțim mai ocupați, deși tehnologia promite să ne câștige timp? Impactul AI asupra pieței muncii

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Logo show Luni, 09.11.2026, 08:41 Asia Express 2026. Gestul unui localnic le-a impresionat pe Mirela și Oana: Ne luăm copilul și dormim în altă parte!

Asia Express 2026. Gestul unui localnic le-a impresionat pe Mirela și Oana: Ne luăm copilul și dormim în altă parte!

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