Mireasa, sezonul 14. Radu îi cere scuze Veronicăi după sărutul de la petrecere. Ce au discutat cei doi

Ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. După ce s-au sărutat la petrecere, Radu și Veronica au discutat despre apropierea dintre ei și despre intențiile băiatului. Radu a explicat că a consumat alcool în exces și și-a cerut scuze pentru comportamentul său. Cei doi au vorbit după ediția live de ieri, încercând să clarifice situația și să lămurească ce înseamnă acest moment pentru relația lor.

Marti, 13.10.2026, 14:17