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Mireasa, sezonul 14. Radu îi cere scuze Veronicăi după sărutul de la petrecere. Ce au discutat cei doi

Ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. După ce s-au sărutat la petrecere, Radu și Veronica au discutat despre apropierea dintre ei și despre intențiile băiatului. Radu a explicat că a consumat alcool în exces și și-a cerut scuze pentru comportamentul său. Cei doi au vorbit după ediția live de ieri, încercând să clarifice situația și să lămurească ce înseamnă acest moment pentru relația lor.
Marti, 13.10.2026, 14:17
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Mireasa, sezonul 14. Maria ar vrea să știe ce părere au părinții lui Adrian despre ea

Mireasa, sezonul 14. Maria ar vrea să știe ce părere au părinții lui Adrian despre ea

Logo show Marti, 13.10.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Fetele au dezbătut noi teorii în miez de noapte. La ce concluzii au ajuns

Mireasa, sezonul 14. Fetele au dezbătut noi teorii în miez de noapte. La ce concluzii au ajuns

Logo show Marti, 13.10.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 14. 1. Simina povestește despre relația cu Patrick din afara casei. Ce promisiune îi face băiatul

Mireasa, sezonul 14. 1. Simina povestește despre relația cu Patrick din afara casei. Ce promisiune îi face băiatul

Logo show Marti, 13.10.2026, 15:22 Mireasa, sezonul 14. Valentin și Claudia se descoperă treptat. Ce dorințe și-ar dori să își îndeplinească

Mireasa, sezonul 14. Valentin și Claudia se descoperă treptat. Ce dorințe și-ar dori să își îndeplinească

Logo show Marti, 13.10.2026, 15:09 Mireasa, sezonul 14. Alberto vrea să încheie conflictul cu Valentin și Claudia

Mireasa, sezonul 14. Alberto vrea să încheie conflictul cu Valentin și Claudia

Logo show Marti, 13.10.2026, 15:06 Mireasa, sezonul 14. Veronica și Radu, în centrul discuțiilor. Anne-Mary pune la îndoială declarațiile lui

Mireasa, sezonul 14. Veronica și Radu, în centrul discuțiilor. Anne-Mary pune la îndoială declarațiile lui

Logo show Marti, 13.10.2026, 14:36 Super Neatza. Îmbătrânirea pielii: ce schimbări apar la nivelul feței odată cu înaintarea în vârstă

Super Neatza. Îmbătrânirea pielii: ce schimbări apar la nivelul feței odată cu înaintarea în vârstă

Logo show Marti, 13.10.2026, 11:36 Super Neatza. Provocarea „Turnul chinezesc” la Viză de Asia: Fete vs. băieți

Super Neatza. Provocarea „Turnul chinezesc” la Viză de Asia: Fete vs. băieți

Logo show Marti, 13.10.2026, 11:16 Super Neatza. Scama și Blana de la Furnicuțele, provocare distractivă alături de echipa matinalului

Super Neatza. Scama și Blana de la Furnicuțele, provocare distractivă alături de echipa matinalului

Logo show Marti, 13.10.2026, 10:22 Super Neatza. Cum ne protejăm animalele de companie de frig. Sfaturile medicului veterinar

Super Neatza. Cum ne protejăm animalele de companie de frig. Sfaturile medicului veterinar

Logo show Marti, 13.10.2026, 10:13 Super Neatza. Dovleacul, vedeta toamnei. Ce beneficii are și cum îl gătim

Super Neatza. Dovleacul, vedeta toamnei. Ce beneficii are și cum îl gătim

Logo show Marti, 13.10.2026, 09:21 Super Neatza. La multi ani, Ștefania!

Super Neatza. La multi ani, Ștefania!

Logo show Marti, 13.10.2026, 08:57
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