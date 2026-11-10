Mireasa, sezonul 14. Valentin și Claudia au anlizat motivele tensiunii dintre ei: „Mă iau stări de anxietate!”

Ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Valentin și Claudia au trecut printr-o perioadă tensionată, fără să înțeleagă inițial ce a provocat distanța dintre ei. După ce au urmărit un material la „Capriciile iubirii”, cei doi și-au dat seama că tachinările din momente nepotrivite au contribuit la starea lor. Ulterior, au discutat deschis despre trăirile și emoțiile care îi apasă, iar Claudia a mărturisit: „Mă iau stări de anxietate!”.

Marti, 10.11.2026, 15:48