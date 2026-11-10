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Mireasa, sezonul 14. Valentin și Claudia au anlizat motivele tensiunii dintre ei: „Mă iau stări de anxietate!”

Ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Valentin și Claudia au trecut printr-o perioadă tensionată, fără să înțeleagă inițial ce a provocat distanța dintre ei. După ce au urmărit un material la „Capriciile iubirii”, cei doi și-au dat seama că tachinările din momente nepotrivite au contribuit la starea lor. Ulterior, au discutat deschis despre trăirile și emoțiile care îi apasă, iar Claudia a mărturisit: „Mă iau stări de anxietate!”.
Marti, 10.11.2026, 15:48
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Furnicuțele 2026. Oana Gherman, provocată să-și învingă frica la proba „Noaptea minții”. Cum s-a descurcat?

Furnicuțele 2026. Oana Gherman, provocată să-și învingă frica la proba „Noaptea minții”. Cum s-a descurcat?

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Prietenele Oanei Moșneagu, dezvăluiri despre petrecerea burlăcițelor: Ce s-a întâmplat la Roma, rămâne în Roma!

Furnicuțele 2026. Prietenele Oanei Moșneagu, dezvăluiri despre petrecerea burlăcițelor: Ce s-a întâmplat la Roma, rămâne în Roma!

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Oana Gherman, dezvăluiri despre începutul relației cu Vlad: „Mi-a fost frică să încep o relație cu el!”

Furnicuțele 2026. Oana Gherman, dezvăluiri despre începutul relației cu Vlad: „Mi-a fost frică să încep o relație cu el!”

Logo show Marti, 10.11.2026, 17:24 Mireasa, sezonul 14. Paula a cerut să facă un test de sarcină, preventiv! Ce a determinat-o să ia această decizie

Mireasa, sezonul 14. Paula a cerut să facă un test de sarcină, preventiv! Ce a determinat-o să ia această decizie

Logo show Marti, 10.11.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Radu și Belu, discuție despre Beleuț și misterul ocupației sale

Mireasa, sezonul 14. Radu și Belu, discuție despre Beleuț și misterul ocupației sale

Logo show Marti, 10.11.2026, 15:22 Mireasa, sezonul 14. Alexandra, îngrijorată de viitorul relației cu Radu: „Nu pot garanta pentru ce va fi după emisiune”

Mireasa, sezonul 14. Alexandra, îngrijorată de viitorul relației cu Radu: „Nu pot garanta pentru ce va fi după emisiune”

Logo show Marti, 10.11.2026, 15:09 Mireasa, sezonul 14. Maria a refuzat să participe la pregătirile pentru întâmpinarea Paulei și a lui Roberto după logodnă

Mireasa, sezonul 14. Maria a refuzat să participe la pregătirile pentru întâmpinarea Paulei și a lui Roberto după logodnă

Logo show Marti, 10.11.2026, 14:57 Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen a blocat-o pe Anastasia pentru Radu! Reacția concurentei

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen a blocat-o pe Anastasia pentru Radu! Reacția concurentei

Logo show Marti, 10.11.2026, 14:33 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, deranjată de alegerea Marinei: „Fac scandal! Nu discută nimeni cu nimeni!”

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary, deranjată de alegerea Marinei: „Fac scandal! Nu discută nimeni cu nimeni!”

Logo show Marti, 10.11.2026, 14:19 Super Neatza. Cum oprești o ceartă în cuplu înainte să degenereze? Tehnici pentru momentele tensionate

Super Neatza. Cum oprești o ceartă în cuplu înainte să degenereze? Tehnici pentru momentele tensionate

Logo show Marti, 10.11.2026, 11:27 Super Neatza. Cum să îngrijești corect părul cu tendință de îngrășare și ce greșeli trebuie să eviți

Super Neatza. Cum să îngrijești corect părul cu tendință de îngrășare și ce greșeli trebuie să eviți

Logo show Marti, 10.11.2026, 11:21 Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Matinalii ghicesc capitale pornind de la imagini sugestive și emoticoane

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Matinalii ghicesc capitale pornind de la imagini sugestive și emoticoane

Logo show Marti, 10.11.2026, 11:10
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