Mireasa Sezonul 5, 1 aprilie 2022. Aron este foarte supărat pe doamna Elena

Ediția din data de 1 aprilie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. O discuție între doamna Elena și Sese despre problemele din familia ei l-a deranjat pe Aron: "Vorbești lucruri care nu-și au locul... Te am auzit cum ai zis... că am făcut... Am plecat de acasă de bine ce mi-a fost... urăsc Banatul... Nu mai știe să tacă din gură... nu mai vreau să vorbesc despre ce am avut."

Vineri, 01.04.2022, 15:20