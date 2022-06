Mireasa Sezonul 5, 24 iunie 2022. Andrei a vorbit prin telefon cu Yana

Ediția din data de 24 iunie 2022 a emisiunii Mireasa, Sezonul 5. Andrei a vorbit prin telefon cu Yana: "Pentru mine este foarte complicat, nu am voie sa intru in Romania trei luni de zile.... Toata lumea imi da mesaje si chiar imi este foarte dor de tine... Pentru mine este foarte dureros ca nu pot sa vin la tine... Am tricoul de la tine..."

Vineri, 24.06.2022, 15:31