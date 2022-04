Mireasa Sezonul 5, 28 aprilie 2022. Leo a primit o scrisoare într-un mod ilicit!

Ediția din data de 28 aprilie 2022 a emisiunii Mireasa, Sezonul 5. Leo, nici bine nu a intrat într-o relație cu Anda că au apărut probleme: Am primit o scrisoare de la un telespectator pe care trebuie s-o clarificăm... Mi-a trezit mie niște... Am primit scrisoarea într-un pachet cu protenine... În scrisoare este menționată Nora și Anda... Nu știu exact dacă biletul este real".

Joi, 28.04.2022, 15:55