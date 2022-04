Mireasa Sezonul 5, 6 aprilie 2022. Leo, afectat de contradictia cu mama lui!

Ediția din data de 6 aprilie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Mama Monica voia s-o consoleze pe doamna Dana: ești foarte deprimantă... nu este ok că o mama să fie așa... Eu mi-am pierdut mama și pentru mine este cea mai importantă..." Doamna Dana suferă în tăcere: Eu nu pot s-o accept pe Nora... Nu înțeleg de ce se încăpățânează".

Miercuri, 06.04.2022, 16:10