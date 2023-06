Alina de la Mireasa, cea mai recentă imagine de când a anunțat că este gravidă cu Valentin. Cum arată acasta și ce a dezvăluit

Alina și Valentin de la Mireasa au surprins pe toată lumea cu anunțul că vor deveni părinți. Foștii concurenți ai emisiunii au publicat imagini cu ei doi de când au făcu marele anunț.

Alina Hajdeu a apărut într-o ținută de senzație pe Instagram, după ce a anunțat că este gravidă. Aceasta a publicat și un mesaj cu privire la sarcina ei și cât de fericită este de când a aflat că urmează să devină mamă.

Alina și Valentin de la Mireasa au anunțat că vor deveni părinți în urmă cu câteva săptămâni și de atunci cei doi sunt în culmea fericirii. De curând, fosta concurentă de la Mireasa a postat câteva fotografii în care a apărut într-o rochie senzațională, care i-a acoperit burtica de gravidă.

„Când aveam 5 ani, mama mi-a spus că fericirea este cheia vieții. Când am mers la la școală, mi s-a cerut să scriu ce vreau să fiu când voi crește mare. Am scris că vreau să fiu fericit. Ei mi-au spus că nu am înțeles sarcina, eu le-am spus că ei nu au înțeles viața”, a scris ea în dreptul imaginilor pe care le-a făcut publice pe Instagram.

Fanii acesteia i-au scris mai multe mesaje de apreciere și de felicitare care, cu siguranță, au făcut-o foarte fericită.

Cum a început povestea de dragoste dintre Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5

Alina a pășit în casa Mireasa cu gândul că după trei luni ea va părăsi competiția. Nu se aștepta să-și găsească pe cineva, cu atât mai puțin să se și căsătorească.

De cealaltă parte, Valentin spera să-și găsească aleasa. Dintre toți băieții, el a fost cel mai reținut și a preferat să analizeze mult înainte să își arate interesul pentru o fată. Asta i-a adus critici din partea celorlalți, care au considerat că nu place pe nimeni și doar se joacă.

La început, Valentin a fost deschis și a ieșit la două date-uri cu Larisa. Nu s-au înțeles și curând el a înțeles că altcineva se afla în gândurile sale. Era vorba despre Alina, pe care a și început să o curteze.

Și Leo a fost interesat să o cunoscă pe Alina. Încă de la început, acesta a susținut că e singura fată pe care o place. Nu a fost reciproc și după ce Alina a fost sinceră cu el, băiatul a zis că nu se va apropia de altă tânără. A făcut-o totuși, chiar de două ori în casa Mireasa.

Așa a început povestea de dragoste dintre Alina și Valentin. Ambii reticenți și cu garda sus, au avut parte de multe certuri și neînțelegeri. Dorința de a se impune în fața celuilalt și de a nu pierde controlul i-a făcut, nu o dată, să se certe urât și să facă pași înapoi.

După multe discuții, au înțeles că nu este vorba despre un joc de putere și au lăsat garda jos. Bineînțeles, certurile nu au dispărut și cei doi lucrează la acest aspect.

Un moment fericit în relația lor a fost logodna. Valentin și-a învins teama de înălțime și a cerut-o pe Alina într-un mod inedit. Cei doi au sărit cu parașuta și la sol îi aștepta un banner pe care scria ”Vrei să fii soția mea?”. Când l-a văzut, fata a început să țipe. Valentin tremura tot și a fost încântat atunci când iubita lui a spus ”DA”.

Din acel moment, cei doi au părut că încep să se echilibreze și certurile nu au mai fost atât de dure. Tinerii au ținut cont și de sfaturile psihologului Edi Puiu și odată cu deschiderea ușilor, relația lor a devenit tot mai armonioasă.

Un eveniment care demonstrează acest lucru a fost depunerea actelor, când Alina nu a avut actele în regulă și logodnicul ei a înțeles situația. Asta în ciuda faptului că nu s-ar fi putut cununa în Finala Mireasa sezon 5.