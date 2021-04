Blaze, dezvăluiri despre legătura amoroasă care l-a marcat. Concurentul recunoaște că nu a încheiat definitiv fosta relația

”Nu știu ce să fac, ce să spun. N-am spus asta înainte pentru că nu are rost. Ea a fost cu Liviu și după s-a schimbat, e normal, poate n-a știut ce vrea. Acum o să-i spun, o să vorbesc cu ea. Să rup ce am cu Iza? Nu, nu. Am ceva aici (n.r. arată spre inimă), vreau să vorbesc cu cineva. Ea a întrebat despre fosta, n-am vrut să spun, nu am fost sigur ce vrea. Simt că acum vrea ceva mai mult cu mine. Trebuie să spun asta.”, i-a zis Blaze lui Marian, în materialul difuzat la Antena Stars.

În secunda următoare, băiatul a scos un colier de sub tricou: ”Asta e de la fosta mea. Doi ani l-am purtat fără să-l dau jos. Iza îmi place, îmi e dragă. Nu mă gândesc în fiecare secundă la fosta. Vreau să vorbesc cu ea, nu despre relație ci pentru că nu am clarificat. Nu e ok dacă o să însor aici și afara mă întorc la fosta.

Nu e ok, vreau să clarific. Dacă mă vrea înapoi, va fi greu. Acum eu sunt mai aproape de Iza. Am suferit și nu vreau să sufere cineva. Vreau să clarific ce e aici (arată din nou spre inimă). De asta ieri am fost așa... În viața asta cineva poate să fie îndrăgostit de mai multe ori, dar poți să iubești o dată. Vreau să fiu cinstit, dacă am terminat, am terminat”

Blaze a oferit și câteva detalii suplimentare despre finalul relației de doi ani. ”Eu simt chestii pentru ea.”, a zis el.

Marian i-a pus o întrebare lui Blaze al cărui răspuns nu ar fi pe placul Izabelei: ”Dacă ar fi să primești o noapte la hotel cu fosta, ai refuza?”, iar concurentul a zis ”Nu”.

Care este povestea lui Blaze

Blaze de la Mireasa sezon 3 are o poveste de viață tristă, dar nici suferința din dragoste nu l-a ocolit.

Blaze este unul dintre cei 8 copii ai unei familii modeste din Nigeria, care deși a reușit în viață, nu a uitat de unde a plecat.

”Tatăl meu lucrează la universitate, mama nu muncește. Am 5 surori și 2 frați. Eu mâncam o dată la trei zile, a fost nașpa. După liceu, am mers la tatăl meu și am zis vreau bani pentru asta. El a zis: nu am!. Prima oară când am venit în România a fost wow, fără bani... Am zis, o să fac ceva cu talentul meu, să primesc bani. Am început să postez, a fost greu. Trebuia să postez pe Youtube, deși aveam examen mâine. Am început cu TikTok, a ajuns viral”, a povestit el.

Motivația i-a transformat visele în realitate și a ajuns să devină cunoscut în mediul online cu o promisiune activă: ”Primii bani de pe Youtube o să-i împart: 50% o să pun la cont și 30% o să cumpăr ceva pentru oamenii de pe stradă. Am făcut asta. Știu cum e să crești fără bani și când văd pe cineva pe stradă, mă gândesc când am fost ca el”.

La venirea în România, Blaze a cunoscut o fată cu care a format un cuplu vreme de 2 ani. Din păcate pentru el, această relație nu a durat.

A vrut să o ceară în căsătorie chiar de ziua ei, însă nu s-a mai întâmplat pentru că aceasta a dorit să se despartă.