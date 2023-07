Cătălina de la Mireasa sezonul 7, schimbare radicală de look. Fosta concurentă s-a lăsat chiar pe mâna lui Vlad!

Cătălina, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 7, a avut parte de o schimbare spectaculoasă de look, iar autorul a fost chiar Vlad, care este hairstylist de profesie. Tânăra n-a știut nicio clipă ce o așteaptă, însă a avut încredere deplină în iubitul ei. Iată rezultatul!

Cum a apărut Cătălina de la Mireasa după ce s-a lăsat pe mâna lui Vlad pentru o schimbare de look! Fosta concurentă nu a știut nicio clipă ce o așteaptă. Cum a reacționat când s-a văzut în oglindă | Instagram

Cătălina de la Mireasa sezonul 7, a avut parte de o schimbare spectaculoasă de look, iar autorul a fost chiar Vlad! Fosta concurentă a avut încredere deplină în iubitul ei, deși a mărturisit că nu știa ce o așteaptă, însă s-a arătat la final mai mult decât încântată de rezultat.

Cătălina de la Mireasa sezonul 7, schimbare radicală de look. Cum a „transformat-o” Vlad

Cătălina și Vlad își trăiesc din plin povestea de dragoste după terminarea competiției Mireasa, iar cei doi împărtășesc și cu admiratorii lor momente din viața personală. De curând, Cătălina a simțit nevoia unei schimbări, iar partenerul ei i-a oferit o transformare care a luat-o prin surprindere.

Citește și: Mireasa: Confesiuni. Vlad și Cătălina, despre doamna Ana. De ce nu s-au simțit susținuți de mama adoptivă

Vlad a fimat întregul proces, iar iubita lui a rămas uimită de rezultat. Aceasta și-a dorit o nuanță mai deschisă pentru păr, iar fanii au complimentat-o după ce s-a vopsit. Totodată, Cătălina s-a și tuns, astfel că schimbarea a fost una vizibilă.

Fostul concurent de la Mireasa i-a spus partenerei lui că ea este cea mai importantă clientă, iar admiratorii lor s-au „topit” la vederea mesajului.

„Unele schimbări de look sunt pentru a înfrumuseța, altele pentru a pune în evidență frumusețea! Iar astăzi am pus în valoare frumusețea sufletului meu, căci am început săptămâna cu cea mai importantă clientă a mea: șoarecul meu! N-a știut nicio secundă ce-o așteaptă, dar a avut încredere completă în mine”, a scris Vlad de la Mireasa, pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mireasa sezonul 7. Cum își petrec timpul Vlad și Călălina după emisiune și ce anunț au făcut. Ce planuri au de viitor cei doi

Cătălina și Vlad au împlinit 5 luni de relație

În urmă cu doar câteva zile, Cătălina și Vlad au avut motiv de sărbătoare, aniversând 5 luni de relație. Cei doi au fost plecați într-o scurtă vacanță și au reușit să își vadă și familia.

„Noi suntem tare fericiți și entuziasmați de tot ce ni se întâmplă, profităm de libertate și trăim bucuria revederii cu toți cei dragi. Vrem să vă mulțumim vouă pentru toată susținerea, pentru valul de aprecieri și mesaje din inimă! V-am simțit alături de noi tot sezonul și credem ca acesta e adevăratul câștig: experiența minunată pe care am trăit-o”, au scris cei doi, pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările