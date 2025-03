Fosta gimnastă Larisa Iordache a devenit mamă în urmă cu o săptămână, aducând pe lume o fetiță mult dorită.

Alături de soțul ei, Cristian Chiriță, sportiva trăiește acum momente unice, însă nașterea nu a fost lipsită de provocări.

Cu ce problemă s-a confruntat Larisa Iordache înainte de a deveni mamă. Cum se simte în prezent

Larisa Iordache a născut pe 28 februarie, la o clinică privată din București, însă chiar înainte de acest moment special, s-a confruntat cu o problemă de sănătate. Cu doar o zi înainte de naștere, fosta gimnastă a ajuns la spital cu gripă, ceea ce i-a îngreunat considerabil perioada premergătoare operației de cezariană.

„Acum mă simt bine, mulțumesc, asta pentru că înainte cu o zi de operație am intrat în spital cu gripă și nu m-am simțit foarte bine, dar mă bucur că acum sunt ok. Durerile operației au cam trecut și nu mai tușesc, pentru că am și tușit foarte mult, iar durerile erau destul de mari”, a declarat Larisa Iordache pe Instagram, potrivit spynews.ro.

În aceste momente importante din viața sa, sportiva a avut parte de susținerea necondiționată a soțului ei. „Sinceră să fiu, susținerea soțului meu a contat enorm. A fost mereu lângă mine, a avut emoții alături de mine și m-a susținut în fiecare clipă. Are încredere în mine și sunt super recunoscătoare pentru asta”, a mai spus ea.

Acum, la o săptămână după naștere, Larisa Iordache se recuperează și se bucură din plin de viața de proaspătă mămică, alături de fiica și soțul său.

Larisa Iordache a publicat primele imagini cu fiica ei, Amira!

Data de 28 februarie 2025 va rămâne întotdeauna o dată specială pentru Larisa Iordache și pentru familie ei. În urmă cu doar 3 zile aceasta a devenit mămică pentru prima dată și a simțit un nou tip de dragoste pe care nu îl mai cunoscuse până acum.

Emoțiile copleșitoare au curs încă din primul moment în care și-a ținut fetița în brațe, însă acestea au revenit și astăzi, când ea și soțul ei, Cristian Chiriță au adus-o pe micuța Amira acasă pentru prima dată.

Fosta gimnastă a postat tot astăzi și primele fotografii alături de fiica lor, emoținându-i pe internauți la maxim.

„Fetița noastră minunată, mergem acasă! Mami și tati te iubesc enorm și îți mulțumim că ne-ai ales!” a scris aceasta prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Instagram.

„O nouă aventură începe în trei! ✨” a mai adăugat aceasta cu multă speranță și motivație pentru viitor.

Atât fanii, cât și persoane publice din România i-au transmis gânduri bune și multe felicitări și au admirat-o pe micuța Amira-Andreea cu tot dragul minute în șir.

„Minunați de frumoși! Felicitări să vă trăiască! Multă sănătate și bucurii împreună! Îmbrățișări și pupici”, „Sunteți minunați! Felicitări pentru minunea mică. Să vă bucurați!”, „Felicitări dragilor! Vă dorim multă sănătate, recuperare ușoară și o viață minunată, de acum în 3! Vă îmbrățișăm cu drag”, „Felicitări, să vă trăiască să vă bucure sufletul ,recuperare ușoară și o primăvară frumoasă în trei” sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

„Felicitări, mămico! Bine ai venit pe lume, micuță minune! Să fiți sănătoși, fericiți și plini de iubire! Abia aștept să o cunosc!” a scris și Andreea Antonescu.

Deși fața bebelinei a fost acoperită cu un emoticon cu o inimioară roz, inimile internauților s-au topit imediat după vizionare fotografiilor. Aceștia s-au uitat minute în șir la ea, încercând să îi surprindă câteva trăsături pentru a-și da seama cu cine seamănă bebelina.