Lidia Buble a trecut prin clipe neplăcute chiar de Ziua Femeii. Iată ce i s-a întâmplat artistei.

Ziua de 8 martie este una specială în întreaga lume. Ziua Femeii vine cu evenimente mici sau mari în care se celebrează doamnele și domnișoarele, viața și venirea primăverii. Deși un motiv de bucurie, această zi a venit cu neplăceri pentru Lidia Buble.

8 Martie cu peripeții pentru Lidia Buble. Ce a pățit cântăreața chiar de Ziua Femeii

Artista a postat totul în mediul online, iar întâmplarea i-a lăsat un gust amar. Într-o zi în care se fac unele dintre cele mai frumoase gesturi pentru femei, Lidia Buble a avut parte de un ”cadou” care i-a șters zâmbetul de pe chip.

Cântăreața a postat în mediul online o imagine în care și-a exprimat dezamăgirea și indignarea față de ceea ce i s-a întâmplat. Aceasta a descoperit că o persoană i-a înțepat o roată de la mașină. Aceasta a fost dezgustată de lipsa de respect.

„Merci pentru cadou. O lume din ce în ce mai urâtă…” a scris ea pe rețelele de socializare, conform unei surse.

Actul de vandalism a lăsat-o cu un gust amar și câteva ore petrecute la vulcanizare.

Această întâmplare vine după ce zilele trecute împărtășea cu urmăritorii săi că are probleme de sănătate. Durerea de spate persistentă a împins-o pe mâna medicilor. Specialiștii i-au recomandat un tratament și un RMN.

„Mi-am dat seama că degeaba sunt tânără și am vârsta pe care o am, că mă dor toate, zici că am… 100 de ani. Nu știu ce am făcut la spate, dar m-am dus de dimineață la doctor, mi-a dat niște medicamente antiinflamatoare și de durere. Mi-a spus că, dacă durerile persistă, trebuie să fac un RMN după 7 zile”, le-a relatat artista internauților.