În ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul Inimii, Andrei Beleuț a dezvăluit ce avere are. Află ce a răspuns, atunci când a fost întrebat cu ce se ocupă.

În ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, Andrei Beleuț a recunoscut ce avere are. Descoperă în rândurile de mai jos ce a răspuns concurentul, atunci când a fost întrebat de Simona Gherghe cu ce se ocupă.

Ce avere are Andrei Beleuț de la Mireasa! Ce a răspuns concurentul, atunci când a fost întrebat cu ce se ocupă

Andrei Beleuț a devenit din nou subiect de discuție în sezonul 14 al show-ului matrimonial. De data aceasta, cei care au discutat despre el au fost Radu și Belu.

„El a făcut niște afirmații la un moment dat că a umblat în foarte multe anturaje și în foarte multe grupuri. Gen, cu tot felul de oameni. Și eu cunosc mulți oameni din Pitești, din lumea aia, și dacă el a umblat, a ieșit cel puțin o dată sau de două ori, cu siguranță oamenii ăia îl cunosc. Și genul ăsta de oameni...Nu ieși la masă cu ei dacă nu știu ei care-i treaba cu tine. Că nu merge cum suntem noi aici, stăm la caterincă. Nu există, că știm cum e în exterior. Dacă nu spui care-i treaba, te ridici frumos și tai drumul de aici. Și cu siguranță se știe ce face. Și eu am zis că eu oamenii pe care știu de acolo și suntem apropiați...E foarte ușor să afle sau știu deja care-i treaba cu el. Nu că mă interesează! Doar că aici ești într-un reality show, unde...El o arde ca și când el e Superman pe pământ! Și eu sunt de părere că în lumea asta, fiecare om trebuie să înțeleagă că sunt oameni mai bine ca mine, mai bine ca tine. Că de acolo m-am aprins”, a spus Belu, care a criticat astfel atitudinea lui Andrei Beleuț.

Tânărul s-a arătat denjat și de faptul că acesta se ia de fete și le critică și a susținut chiar faptul că el nu i-ar fi permis acest lucru, dacă se afla într-o relație.

Ulterior, văzând imaginile, Andrei Beleuț a reacționat în Live: „Belu, de când a intrat în casă și chiar nu-l înțeleg și mă și amuză. Este foarte curios despre viață. Evident, eu o să-i răspund mereu la întrebări. Eu spun și-am spus suficient cât să afle ceva și insuficient cât să nu-l agit. În rest, doamna Simona, fiecare om este, nu știu, diferit în orice cerc, adică poți să cunoști mai mulți oameni, faza este că fiecare avem viața noastră privată. Nu avem cunoștine comunce și nici nu m-ar interesa viața lui Belu. Eu nu l-am întrebat nimic. Văd că pe el îl interesează, vrea să afle unde lucrez, ce lucrez”.

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„Uite, secretomania asta e un teren perfect pentru speculă. Pentru că nu vrei să spui, oamenii pot să-și imagineze. Și eu am bătut câmpii aici: băi, poate oi fi agent, oi fi ceva”, a spus Simona Gherghe.

„Doamna Simona, oamenii pot să speculeze ce vor, atâta timp cât eu nu deranjez pe nimeni, consider că am viața mea privată, sunt fericit”, a fost reacția avută de Andrei Beleuț.

Tot în cadrul acestei discuții, Andrei Beleuț a dezvăluit ce avere are și familia lui: „Da, suntem niște oameni modești. Avem patru mașini, două case. Adică... Nimic, o viață modestă, nu știu”.

Întrebat cu ce se ocupă, acesta a avut următoarea reacție: „Ce muncesc? Sunt mai special. Sunt descurcăreț. Mereu am făcut chestii legale”.

Vă reamintim faptul că, în trecut, Andrei Beleuț a spus că este antreprenor.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.