Ce nume au ales Claudia Shik de la Mireasa și soțul ei pentru fiul lor. Cei doi urmează să devină părinți în scurt timp

Claudia Shik și soțul ei se pregătesc intens pentru cel mai frumos moment din viețile lor de cuplu, acela în care vor deveni părinții unui băiețel.

Fosta concurentă de la Mireasa a dezvăluit care este numele pe care ea și soțul ei l-au pregătit pentru fiul lor, atunci când acesta va veni pe lume. Este în culmea fericirii și așteaptă cu nerăbdare să devină mamă.

Claudia Shik a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare, unde a și dezvăluit care este numele fiului lor. Cum se va numi

Claudia Shik și Cristian s-au căsătorit în urmă cu puțin timp, iar de atunci cei doi sunt mai nerăbdători ca niciodată să-și țină fiul în brațe. Pe micuțul lor îl va chema Elias Andrei.

„Acum o săptămână am spus „Da” la bine și la rău, „Da” împreună pentru puiul nostru, „Da” suntem egali în toate și „Da” mereu vom fi acolo unul pentru celălalt! „Da” pentru totdeauna. Împreună vom lupta și vom crea un viitor pentru noi și puiul nostru Elias Andrei. Oficial familia Drugaș”, a scris Claudia Shik, pe Instagram, în secțiunea de story.

Claudia Shik de la Mireasa sezonul 2 s-a căsătorit! Cât de frumoasă a fost ținuta ei la cununia civilă

Claudia Shik a făcut câteva declarații cu privire la petrecerea de cununie civilă, dar și despre cum se simte în prezent, în rolul de soție.

”Mă simt foarte bine, acum suntem cu treburile pe casă, încerc să mă odihnesc având în vedere că sunt în luna a șaptea de sarcină, am stat cam mult în picioare în ultimele zile, toată săptămâna m-am pregătit pentru acest eveniment frumos, a ieșit exact cum trebuie, a fost și o surpriză de ziua lui de naștere, el știa că ne pregătim doar pentru cununia, nu știa că facem și petrecerea cumva pentru ziua lui. Au fost emoții uriașe, soțul meu a avut mai mari emoții decât mine. Deși a fost super simplu, foarte elegant, ni s-a părut ceva de foarte bun gust, a fost alături de noi familia, prietenii, nași”, a spus Claudia Shik pentru Spynews.ro.

Claudia Shik a vorbit deschis despre botezul și nașterea fiului ei:

”Urmează să facem botezul copilului, iar nunta va fi anul viitor, pe 16 august. Am stabilit deja tot, am stabilit și botezul, mai trebuie doar să rezolvăm la sala, acesta va fi pe 29 octombrie. Bebe urmează să vină pe lume între 5-8 septembrie, urmează să nasc prin cezariană, nu natural, din cauza problemei pe care am avut-o eu la naștere când m-am născut, va fi totul ok, sunt sub supravegherea unei doctorițe foarte bun. În momentul de față avem 1100 g și aproape 37 de cm”, a mai spus Claudia Shik.