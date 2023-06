Claudia Shik, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 2 s-a căsătorit! Imagini de la frumosul eveniment. Cum a arătat rochia

Claudia Shik s-a căsătorit cu partenerul ei de viață, Cristian, într-un cadru restrâns, ferit de ochii curioșilor, doar cu prietenii și familia. Fosta consutentă de la Mireasa sezonul 2 a purtat o rochie superbă.

Claudia de la Mireasa sezonul 2 s-a căsătorit și a arătat impecabilă la frumosul eveniment ce a avut loc weekend-ul trecut. Aceasta a vorbit deschis despre evenimentul frumos de care a avut parte. Deși nu se aștepta la acest lucru, Cristian, partenerul ei de viață, a fost sărbătorit în aceeași zi.

Claudia Shik a făcut câteva declarații cu privire la petrecerea de cununie civilă, dar și despre cum se simte în prezent, în rolul de soție.

”Mă simt foarte bine, acum suntem cu treburile pe casă, încerc să mă odihnesc având în vedere că sunt în luna a șaptea de sarcină, am stat cam mult în picioare în ultimele zile, toată săptămâna m-am pregătit pentru acest eveniment frumos, a ieșit exact cum trebuie, a fost și o surpriză de ziua lui de naștere, el știa că ne pregătim doar pentru cununia, nu știa că facem și petrecerea cumva pentru ziua lui. Au fost emoții uriașe, soțul meu a avut mai mari emoții decât mine. Deși a fost super simplu, foarte elegant, ni s-a părut ceva de foarte bun gust, a fost alături de noi familia, prietenii, nași”, a spus Claudia Shik pentru Spynews.ro.

Ce spune Claudia Shik despre sarcină și botezul fiului ei

Claudia Shik a vorbit deschis despre botezul și nașterea fiului ei:

”Urmează să facem botezul copilului, iar nunta va fi anul viitor, pe 16 august. Am stabilit deja tot, am stabilit și botezul, mai trebuie doar să rezolvăm la sala, acesta va fi pe 29 octombrie. Bebe urmează să vină pe lume între 5-8 septembrie, urmează să nasc prin cezariană, nu natural, din cauza problemei pe care am avut-o eu la naștere când m-am născut, va fi totul ok, sunt sub supravegherea unei doctorițe foarte bun. În momentul de față avem 1100 g și aproape 37 de cm”, ne-a mai zis Claudia Shik.

Iată ce surprize i-a pregătit Claudia Shik soțului ei:

”L-am emoționant pe soțul ei, au venit niște colegi de-ai mei să cânte, l-am adus pe Chef Titu să cânte, la noi în zonă e foarte cunoscut, e un caracter jos pălăria, ne-a făcut un purceluș la proțap și un bogracs”, a mai zis vedeta.

”Aseară soțul meu vorbea cu bebe din burtică și îi spunea cât de frumos a fost la petrecere, câte surprize i-am făcut, cât de mult s-a bucurat. I-am făcut cadou și o poză, un fel de scrisoare și cu fotografia cu ecorgrafia bebelușului din burtică”, a mai zis Claudia Shik pentru sursa citată mai sus.