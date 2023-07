Ce schimbare de look neașteptată și-a făcut Antonio de la Mireasa și cum arată acum. Soția lui, Maria, a fost de acord cu aspectul

Antonio de la Mireasa sezonul 7 a trecut pe la hairsylist și a surprins pe toată lumea cu noul său aspect fizic. Cum arată în prezent.

Antonio de la Mireasa sezonul 7 a luat prin surprindere pe toată lumea cu decizia lui de a se tunde, într-un stil în care nu a mai fost văzut până acum. Fostul concurent și câștigător al sezonului 7 de la Mireasa a mers la salon pentru a-și face o tunsoare de zile mari.

Cuplul format din Antonio și Maria a fost cel mai apreciat de fanii emisiunii în marea Finală a show-ului și a primit marele premiu pus în joc.

Antonio a surprins pe toată lumea cu apariția lui de pe rețelele de socializare, unde a apărut cu o schimbare de look neașteptată.

„E mai bine așa, Maria?”, a întrebat-o el pe soția lui pe rețelele de socializare, în cadrul postării făcute.

„Când am ajuns acasă la mama m-am trezit de dimineață și m-am dus să vorbesc cu ei. Am intrat la ei în dormitor, am zis două cuvinte și apoi m-am ridicat de pe canapea și am dat să mă duc la mine în cameră să-mi iau lavaliera, că îmi era frică că-mi iau amendă”, a spus Antonio.

Cei doi au vorbit și despre perioada în care au fost despărțiți în casa Mireasa, băiatul recunoscând că se uita mereu cu coada ochiului la Maria:

„Eu știam că e îndrăgostit, dar nu voia să recunoască”, a spus Maria.

„După ce ne-am despărțit numai aranjată umbla. Numai ochelarii ăia la ochi”, a spus Antonio.

Totodată, tinerii au mărturisit că nu se așteptau să fie câștigătorii sezonului 7 Mireasa, gândindu-se că s-ar putea clasa pe locul 3.

„Nici nu speram. Nici nu mă gândeam. Și prima dată când m-ați pus în top a fost uimitor pentru mine”, a spus Maria.

Întrebat dacă mama lui Antonio a acceptat căsătoria, tânărul a răspuns inițial în glumă, apoi serios: „Nu, mama nu a acceptat. M-a dat afară din casă și acum trăiesc la Brașov pe străzi. Vă dați seama că a acceptat. Încă nu ne-am întâlnit cu toții pentru că sunt 3 zile de când am ieșit din casă. Eu am fost până la Constanța să pot să merg la munte, dar o să fie și acea întâlnire”.

Întrebat dacă s-a apropiat de Giulia să-i facă în ciudă Mariei, Antonio a răspuns:

„Sincer nici eu nu știu de ce m-am combinat cu Giulia. Era ca o scăpare. Trebuia să aleg”

De asemenea, Maria a ținut să precizeze că „Antonio și Amir se înțeleg foarte bine”.

Maria și Antonio sunt câștigătorii premiului de 40.000 de euro. Cei doi au spus „DA” în fața primarului, în Finala Mireasa de pe 10 iulie 2023.

Cei doi și-au făcut jurăminte emoționante înainte să semneze certificatul de căsătorie.

„N-am să-ți promit pentru totdeauna, însă îmi doresc să te iubesc cât ne permite viața”, a spus Maria.

„Când am fost în cele mai urâte ipostaze tu ai fost lângă mine. Uneori mă gândesc că ești prea bună pentru mine. Îți jur că te voi respecta, te voi înțelege și voi fi sincer și corect toată viața”, a spus Antonio.