Ce și-a amintit Raluca din sezonul 6 Mireasa despre cursa de eliminare unde a fost alături de Alex Ungureanu. A recunoscut acum

Raluca Preda le-a dat sfaturi concurenților care se află în cursa de eliminare la Mireasa, povestindu-și exemplul personal, în calitate de fostă concurentă a sezonului 6.

Raluca a vorbit despre momentul în care ea și Alex Ungureanu au fost împreună într-o cursă de eliminare, în contextul în care în prezent Cristina, iubita lui Alexandru, e în cursă cu Iuliana, iubita lui Liviu. Fosta concurentă a sezonului 6, care e acum invitată permanentă la Mireasa, Capriciile Iubirii a vorbit despre experiența sa.

Raluca și-a amintit că în săptămâna în care ea și Alex Ungureanu au fost în cursa de eliminare a învățat să aprecieze mai mult oportunitatea de a participa la Mireasa.

Ce a spus Raluca Preda despre cursa de eliminare în care s-a aflat alături de Alexandru Ungureanu

„Înțeleg exact ceea ce simți, pentru că și eu am fost la un moment dat în cursa de eliminare. Ce-i drept, eram cu cuplul, cu partenerul. Dar m-am bucurat de fiecare moment pe care l-am trăit și am început să apreciez mai mult competiția și locul în care am venit, chiar și oamenii din jur, chiar și live-urile. De multe ori eram plictisită și atunci când am fost în cursă chiar mi-am dat seama că dacă plec pierd foarte mult. Sunt convinsă că publicul va decide ce e mai bine pentru voi. Bucurați-vă de prezent! Dacă vă iubiți o să rămâneți împreună”, le-a spus Raluca Cristinei și lui Alexandru.

În preajma Finalei sezonului 6 Mireasa, cuplurile au nominalizat un cuplu pentru eliminare. Raluca și Alex au fost atunci votați de majoritate, au intrat în cursa de eliminare cu întrebarea: „Doriți ca Raluca și Alex să părăsească emisiuna?”, însă publicul a votat pentru rămânerea lor în competiție. Astfel, Alex și Raluca s-au căsătorit în Finala sezonului 6 Mireasa.

În prezent, Cristina și Iuliana sunt în cursa de eliminare.

