Cine este Ana-Maria Ciornei de la Mireasa sezonul 6. A mai fost căsătorită și are un copil. „Mi-am pierdut încrederea în bărbați”

Ana-Maria Ciornei de la Mireasa sezonul 6 nu este străină de ceea ce implică o căsnicie pentru că a mai fost căsătorită, în urmă cu câțiva ani. Din mariajul cu fostul soț, concurenta în vârstă de 27 de ani are și un băiețel pentru care îl crește singură, cu ajutorul familei sale.

În prezent, lucrează la un magazin de haine, cu toată că în trecut a fost nevoită să practice și alte meserii care nu i-au făcut plăcere.

Cine este Ana-Maria Ciornei de la Mireasa sezonul 6. Concurenta își crește singură fiul în vârstă de 6 ani

Ana-Maria Ciornei de la Mireasa sezonul 6 s-a căsătorit la o vârstă fragedă, dar după venirea pe lume a băiețelului ei, relația ei cu fostul soț a început să se destrame. După doi ani de căsnicie, ea a fost cea care a luat decizia de depunde actele de divorț, din cauza numeroaselor neînțelegeri.

„Când ne-am cunoscut aveam 20 de ani, a durat un an de zile, am rămas însărcinată, am făcut nunta, a venit băiețelul. După doi ani de căsnicie au intervenit discuții, neînțelegeri și am spus că mai bine pun punct”, a povestit concurenta de la Mireasa sezonul 6.

Așa cum a dezvăluit chiar ea, tatăl copilului nu este implicat în creșterea copilului și nu au mai luat legătura de patru ani. „Nu mai am niciun fel de sentiment, nici măcar de ură, am dat totul uitării. Nu a mai exista nico tentativă de împăcare între mine și fostul soț”.

După divorț, Ana-Maria Ciornei a mai încercat să își refacă viața, însă cel de care s-a îndrăgostit a mințit-o, iar asta a făcut-o să își piardă încrederea în bărbați.

„După 1 an și jumătate am simțit că ceva nu merge, ceva e în neregulă. Am aflat că era însurat și avea și un copil. Am fost dezamăgită, am suferit, mi-am pierdut încrederea în iubire și în bărbați”.

Ana-Maria Ciornei de la Mireasa sezonul 6 își dorește un partener care să îi ofere atenție

Deși a trecut prin două experinețe care au lăsat urme adânci în sufletul ei, concurenta intră în Casa Mireasa cu inima deschisă. Ea își dorește de la bărbatul de lângă ea, în primul rând, să îi accepte băiețelul și nu ar deranja-o nici dacă viitorul soț are și el un copil.

„Bărbatul de lângă mine ar trebui să mă facă să ibesc din nou, să-mi ofere libertate, atenție,să mă asculte, să fie acolo lângă mine și să-mi accepte copilul, în primul rând. Asta e cel mai important. Să își dorească o familie”.

După despărțirea de soț, ea a rămas singură cu copilul și fiind într-o situație disperată, a început fost, pentru o perioadă model de videochat pentru a face niște bani ușor. În scurt timp, a realizat că nu e ceea ce își dorește și a revenit la activitățile ei zilnice.

„Nu mi-e rușine de ce am făcut, dacă o să apară, îmi asum tot”, a mai spus Ana-Maria Ciornei de la Mireasa sezonul 6.

„Îmi doresc un bărbat înalt, să nu fie blond. Contează entia, nu aș putea să fiu cu un bărbat de etnie romă. Situația financiară putem să o facem înmpreună. Aș accepta dacă și el a fost însurat, dacă are un copil. Îmi doresc să aibă multă răbdare, pentru că am trecut prin multe”.

Concurenta de la Mireasa sezonul 6 mai spune că dacă bărbatul de lânga ea i-ar oferi antenția pe care și-o dorește, ea promite să fie „o soție, o mamă, o femeie de încredere, o femeie de viitor”.

„Sunt dispusă să mă deschid în fața alesului, voi face primul pas dacă o să îmi placă un băiat, nu am să ezit. Iar dacă o să mai fie o altă fată care să îl placă, la fel, o să fac primul pas și nu o să fie un impediment”, a spus tânăra mămică

Despre ea, Ana-Maria Ciornei a mai dezvăluit că este o persoană pozitivă și a mărturisit că păstrează relația cu fosta socară, semn că nu va avea probleme cu mamele din Casa Mireasa.