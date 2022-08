Cine este George Cornel Ciubotaru de la Mireasa, sezonul 6. Tânărul a fost la un pas să se căsătorească

George Cornel Ciubotaru are 28 de ani, s-a născut în Alba Iulia, dar de la 5 ani locuiește într-un sat din județul Vaslui. Are 1,89 înălțime, ochi căprui și a absolvit Liceul de Matematică Informatică. După liceu a decis să meargă în străinătate, unde a avut diverse job-uri: spălătorie auto, construcții, șofer, montat pe mobilă. Pe viitor, George Cornel Ciobotaru de la Mireasa, sezonul 6 își dorește să rămână în țară pentru a-și urma pasiunea: gătitul.

„Sunt un băiat isteț. Îmi merge mintea, mă pot descurca în absolut orice domeniu, mereu găsesc o cale de ieșire”, s-a descris concurentul.

Mama lui a fost plecată în Italia de când avea el 8 ani. „Am fost lăsați acasă doar cu tata. Era foarte greu când pleca. Plângeam foarte des”, a povestit George Cornel Ciubotaru de la Mireasa, sezonul 6.

George Cornel Ciubotaru a fost la un pas de a se căsători, însă pandemia i-a făcut să amâne evenimentul. În cele din urmă nuntă nu a mai avut loc, deoarece cuplul s-a destrămat.

„Vin după o despărțire unde eram pe punctul de a fi căsătorit. A fost o relație de 8 ani și jumătate, o poveste de dragoste frumoasă. Lucram în UK. În 13.06.2020 urma să aibă loc evenimentul, dar din cauza pandemiei am fost nevoiți să amânăm. A fost un moment foarte greu când am decis de comun acord să rupem toate legăturile. Pot să spun că am trecut 99,9% peste. Sunt alt om, am alte principii, sunt ok din punct de vedere emoțional și aș putea să încep oricând o nouă relație”, a povestit tânărul.

George Cornel Ciubotaru este pregătit să-și întemeieze o familie, iar mama sa l-a încurajat să vină la show-ul matrimonial Mireasa.

„Fata ideală pentru mine ar fi o fată înăltuță. Mi-ar plăcea o blondă. Să fie o fire iubitoare, sinceră, gospodină, să știe exact ce vrea de la viață”, a spus George Cornel Ciubotaru de la Mireasa, sezon 6.

George Cornel Ciubotaru are o relație foarte bună cu mama sa, îi seamănă mult și este convins că toate fetele de la Mireasa o vor îndrăgi.

Mireasa sezonul 6, din 29 august, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Mireasa, reality show-ul matrimonial care a reuşit sã creeze dependenţã în rândul telespectatorilor cu fiecare sezon difuzat, a revenit la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu cel de-al şaselea sezon.

Din 29 august, de la 14:00 și de la 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda emisiunii, Simona Gherghe, întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche într-o locaţie surprinzătoare din Turcia.

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele excusive dedicate din AntenaPLAY.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.