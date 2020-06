O personalitate care ascunde multe secrete în casa Mireasa! Ciprian, acuze despre lipsa de empatie a Inei: "Sunt superioară, am avut trăirile mele!"

Ciprian a avut o discuție cu Ina despre comportamentul concurentei. Nu îi place că este o persoană directă și spune totul în față. El consideră că iubita lui va fi criticată de ceilalți dacă are o atitutine superioară față de concurenții care se află în casa Mireasa.

"Să zâmbești mai mult, pentru că ești foarte serioasă. Atunci când dai o replică cuiva ești foarte tăioasă. Eu aș da replicile tale într-o fază foarte nervoasă sau când m-a deranjat foarte tare o persoană. În schimb, tu o faci din prima. O să fii percepută urât. Tu o să ai de pierdut. Zâmbește mai mult!", a spus Ciprian.

Ina nu vrea să accepte criticile lui Ciprian. Ea spune că nu poate să se schimbe și că nu are nevoie să fie plăcută de alte persoane.

"Extraordinar! Zâmbesc doar dacă simt. Nu am nevoie să fiu pe placul tuturor. Ciprian, trebuie să înțelegi un lucru. Tu ai fost cea mai râvnită persoană de aici, iar venirea și prezența mea în această casă, nu știu dacă a fost tocmai de 10, chiar dacă s-a arătat ca e de nota 20. Dacă sunt superioară, poate am avut trăirile mele. Atâta timp cât eu nu judec pe nimeni, nu văd de ce aș fi criticată că sunt așa cum sunt. Nu am nevoie de un bărbat care să mă apere.", a spus Ina.