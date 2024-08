Cristian Marinescu și Deni Stavăr, scandal uriaș în mediul online. Ce au de împărțit cei doi foști concurenți Mireasa

Foștii concurenți de la Mireasa și-au aruncat cuvinte grele pe TikTok. De la ce a pornit conflictul dintre ei. Antonia și-a făcut și ea apariția.

Doi foști finaliști de la Mireasa, implicați într-un scandal uriaș în mediul online. Cristian din sezonul 8 și Deni din sezonul 6 și-au aruncat cuvinte grele pe TikTok, după ce au făcut un live împreună. Deși totul a început cu o provocare, situația a degenerat rapid și nu au mai ținut cont că erau urmăriți de o mulțime de internauți.

De la ce a pornit conflictul între Cristian Marinescu și Dani Stavăr, foști concurenți Mireasa

Atât Cristian, cât și Deni sunt foarte activi în mediul online. În ultima perioadă, foștii concurenți Mireasa au făcut tot felul de colaborări în mediul online și acum a venit și rândul celor doi.

Ei și-au aruncat cuvinte grele pe rețelele sociale

„Până la urmă a fost emisiunea, ne-am întâlnit... Dar tu dacă atât poți...îmi pare rău, eu sunt un pic mai sus ca și educație. E vorba de educație și bun simț”, i-a spus Deni.

„Extraordinar, ce ne dăm toți acum mari aere și mari grade. Hai să fim serioși! Denisa, lasă-ne cu educația și cu astea. Tu ai dat-o prima dată aiurea, eu ți-am zis că nu e cazul de așa ceva, mi-au spus de manele... Da, nu ascult manele, nu halesc lumea care ascultă manele că așa sunt eu, să fiți sănătoși. Tu ai dat-o prima”, i-a reproșat băiatul.

„Nici eu nu te halesc pe tine”, a mai spus soția lui Viorel.

„N-am nevoie să mă halească pe mine toți maneliștii”, a spus Cristian.

„Aici dacă vrei să faci mai mulți bani, tre să fii cu bun simț. Dacă vrei să fii arogant, pierzi”, a mai adăugat fosta concurentă de la Mireasa sezon 6.

„Da, sunteți buni toți. Ați făcut doi, trei lei bani în buzunar și acum vă dați mari”, a fost răspunsul lui.

Totul a pornit, de fapt, de la un meci pe care cei doi foști finaliști Mireasa l-au jucat pe TikTok. La un moment dat, Deni i-a dedicat o manea, iar Cristian a fost foarte deranjat de acest lucru.

Ulterior, fata a intrat într-un live cu Antonia, fosta iubită a lui Cristian, pentru a-i povesti ce s-a întâmplat.

„Ce crezi? M-am certat cu Marinescu”, a spus aceasta. Că vorbește urât și e arogant și e nesimțit”

„Da, așa e el. Arogant”, a răspuns Antonia.

„Chiar este. Mie mi se pare o prostie să te comporți așa cu o femeie care nu ți-a făcut nimic. Am jucat cu el, m-a invitat el. Mi-a zis cineva care te susține că a vorbit cu tine urât. S-a întâmplat ceva pe live? Ai jucat cu el și s-a comportat urât?”, a mai vrut să afle fosta finalistă Mireasa sezon 6.

„Eu nu intru cu el pe live. Mai am atât de puțin să îi dau block peste tot. Nu vreau să mai aud de el”, a mărturisit fosta lui iubită.

„A început să zică de manele și cocalari. A început să se ia de ținută, am trecut și peste asta. Apoi am zis eu copia nu are valoare și aici, din păcate, l-am băgat pe Cristin și aici am greșit au, că sunt prieteni”, a mai spus Deni despre momentul în care a pornit conflictul între ei.