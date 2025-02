Mireasa sezonul 11, 14 februarie 2025. Concurenții au votat. Pe cine vor să salveze de la eliminarea prin AdrenaLinie

De Valentine's Day, concunrenții Mireasa au dat un vot salvator. Fiecare concurent din casă a niominizat pe cineva care să fie salvat de eliminarea prin AdrenaLinie.

Atât fetele cât și băieții au votat un concurent care poate fi salvat de la eliminare prin AdrenaLinie. Simona Gherghe le-a explicat concurenților că pot vota pe cineva despre care consideră că ar putea fi pe ultimul loc în clasament, sau îi pot aduce înapoi în casă pe Denisa sau pe Alexandru.

Cum au votat concurenții Mireasa

În fiecare vineri, cât timp sună AdrenaLinia, concurenții vor vota. La finalul celor 3 săptămâni concurentul care va acumula cele mai multe voturi va fi salvat.

Liliana a nominalizat-o pentru salvare pe Theodora.

Mihaela a nominalizat-o pentru salvare pe Theodora.

Theodora a nominalizat-o pentru salvare pe Liliana.

Robert a votat pentru revenirea în competiție a lui Alexandru.

Eleonora și-a dat votul de salvare Robertei.

Roberta a votat pentru revenirea Denisei.

Roxana l-a votat pe Iulian.

Iulia a votat-o pentru salvare pe Roberta.

Elena a votat-o pe Eleonora.

Maria a avotat-o pe Eleonora.

Cristian a votat pentru revenirea lui Alexandru.

Florin a votat pentru revenirea Denisei.

Iulin a votat pentru Denisa.

Teo a votat pentru Alexandru.

Andi l-a votat pe Alexandru.

Andrei l-a votat pe Alexandru.

Ștefan l-a votat pe Alexandru.

Alexandru are 6 voturi, Denisa are 3 voturi, Roberta are 2 voturi, Iulian are 1 vot, Liliana 1 vot, Theodora are 2 voturi, Eleonora are 2 voturi.

„Vă mai așteaptă 2 rânde de votare în care aveți posibilitatea de a salva un concuent de la eliminare”

