Andrei Macovei de la Mireasa sezonul 7 este, din nou, un bărbat singur.

După ce s-a despărțit de Simona, Andrei a părut că și-a găsit perechea. El și Ana Maria s-au pozat din vacanța de la Costinești, iar câteva săptămâni după, imaginile cu ei au încetat să mai apară în mediul online.

Mireasa sezonul 7. Andrei Macovei e din nou singur. De ce s-a despărțit de iubita Ana Maria

Pe Tiktok, Andrei a dezvăluit că s-a despărțit de Ana Maria. Iată care este motivul pentru care relația lor a ajuns la final.

„Nu e adevărat că sunt dificil, doar că nu ține, am încercat. Nu pot să renunț la anumite chestii, n-ai cum, nu există. Sunt simplu, dau totul (n.r. într-o relație), doar că programul pe care îl am nu îmi permite să fac multe chestii. Ea dacă era liberă duminica și aștepta să ieșim, eu eram ocupat, nu aveam cum (...) Nu mai sunt cu nimeni”, a spus Andrei de la Mireasa, într-un live.

Întrebat dacă a mai vorbit cu Simona, fosta sa soție, Andrei spune că nu a mai păstrat legătura.

„N-am mai vorbit cu ea de mult timp (n.r. cu Simona), de când am fost la primărie (...) Nu îmi pare rău (n.r. că a fost împreună cu Simona). Au fost și momente frumoase, și mai puțin frumoase. Încerci mereu să aduci în prim plan momentele frumoase, nu alea rele (...) Îmi pare rău că am făcut pasul ăsta de a o cere în emisiune, că puteam să o cer în căsătorie după emisiune, dar așa nu îmi pare rău”, a mai spus fostul concurent de la Mireasa sezonul 7.

Mireasa sezonul 7. De ce s-au despărțit Andrei și Simona. Cum au ajuns la divorț: ”Mi-a fost rușine de familia ei”

Într-un live pe Tiktok, Andrei a dezvăluit care au fost motivele pentru care el și Simona s-au despărțit. Nu este vorba despre infidelitate, afirmă el.

”Amândoi am vrut divorț. Pur și simplu s-a întâmplat, ne-am despărțit și asta e. Am suferit un pic. Nu a mai mers, nu ne-am mai înțeles. Fiecare pe drumul lui și asta e. Am zis, fiecare om are principiile lui și atât pentru ea, cât și pentru mine, cred că ăsta a fost un motiv destul de bun să încheiem și asta e. Cu toate că respect, mi-a fost foarte rușine de familia ei și asta e.”, a spus Andrei.

Internauții s-au gândit că banii ar fi fost un motiv, iar fostul concurent de la Mireasa sezonul 7 a negat: ”Oricum avea bani, dar na”.

Andrei a afirmat că este foarte bine, s-a mutat în Iași și spune că el este cel care a inițiat separarea: ”Nu m-a înselat nimeni. Pur și simplu am încheiat-o eu. Nu era genul de persoană care să înșele. Pur și simplu am încheiat-o și asta e. Eu am ales chestia asta. Eu am lăsat-o pe ea, nu ea pe mine. Nu mă laud că am lăsat-o, dar de ce să stau cu o persoană care nu cred că era ok toată viața. Am pus în balanță anumite chestii și asta e.”

Andrei a încheiat prin a spune că o respectă pe Simona și a făcut apel să nu se vorbească urât despre ea.