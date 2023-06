Cum a răspuns psihologul Eduard Puiu acuzațiilor că și-ar fi adus un client în casa Mireasa. A dezmințit știrile false

Eduard Puiu a vorbit despre ura din online, într-un videoclip pe care l-a publicat pe rețelele sociale. Psihologul care oferă sfaturi de specialist pentru elucidarea cauzelor diverselor situații din casa Mireasa, a fost acuzat în online că l-ar fi adus pe Andrei în sezonul 7 Mireasa, după ce acesta i-ar fi fost client la cabinetul de psohologie. Psihologul a demonstat știrea falsă.

Eduard Puiu a precizat ferm că nu l-a avut niciodată drept pacient pe concurentul Andrei de la Miresa și niciodată nu a adus și nici nu ar aduce un client de la cabinetul de psihologie la show-ul matrimonial Mireasa.

Eduard Puiu, psihologul de la Mireasa, a transmis un mesaj ferm după ce au existat știri false despre el

„Am primit un mesaj de la o persoană căreia i-am dat block, că nu ne cunoaștem și nu vreau să am de-a face cu asemenea oameni. Persoana asta făcea parte dintr-un grup care avansa ideea că eu l-am adus la emisiunea Mireasa pe concurentul Andrei, care e din Galați și care având probleme pe plan psihologic și fiind clientul meu la Iași, eu am făcut-o pe impresarul. Sub nicio formă! Cabinetul de la Iași nu-l mai am demult! Nu l-am avut niciodată pe Andrei client, așa cum n-o să am niciodată clienți din casa Mireasa, nici înainte, nici după intrarea lor. Așa că, voi dați înainte cu hate-ul, eu doar am vrut să dezmint mizeria asta care se vehiculează pe grupuri și să fim cu toții iubiți și fericiți!”, a tasnmis psihologul Eduard Puiu într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povesti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.