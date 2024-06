Anamaria Lapustea arată senzațional. Fosta concurentă de la Mireasa sezonul 3 postează des imagini în social media și e activă chiar și pe Tiktok.

Au trecut trei ani de la finala sezonului 3 Mireasa, când Anamaria și Bogdan se cununau civil. Cei doi au luat decizia pe ultima sută de metri.

La scurt timp, au plecat în străinătate și au lucrat împreună până când au decis să meargă pe drumuri separate.

Cum arată Anamaria Lapustea de la Mireasa sezonul 3. Cât s-a schimbat fosta soție a lui Bogdan

Deși despărțirea a afectat-o pe Anamaria, tânăra nu și-a pierdut strălucirea, nici încrederea. Ultima fotografie o arată cu zâmbetul larg pe buze, așa cum ne-a obișnuit.

Anamaria arată senzațional, este tot blondă, dar părul ei este mult mai lung. Cu ochii blânzi, ea privește zâmbind în obiectivul camerei de fotografiat.

Internauții au apreciat naturalețea sa, iar imaginea a primit o mulțime de aprecieri și comentarii.

De ce s-au despărțit Anamaria Lăpuștea și Bogdan de la Mireasa sezon 3

După Finala Mireasa, Anamaria și Bogdan au rămas câteva zile în București, la munte. ”A fost nebunie. Impactul din social media...”, a spus fosta concurentă.

O lună întreagă, cei doi au stat în România și apoi au plecat în Franța. ”Eu eram așteptată și am plecat direct acolo la muncă. Apoi ne-am dus în zona de munte. Am zis să încercăm și încercat a fost. Am avut același loc de muncă, am lucrat împreună. (...) Pentru noi, fiind la început, cred că a jucat un mare rol. E greu să faci diferența, mai ales în bucătărie, e un stres continuu.

E o meserie destul de grea și... Nu am avut timpul ăla de cunoaștere, să mergem, să avem mai multe momente. A fost direct așa, intens. E greu să faci diferența cum ești la muncă și cum ești acasă. La muncă ești de dimineața până seara și acasă iar îi vezi fața. E greu. La muncă, în general, am fost foarte pro”, a povestit Anamaria Lăpuștea.

La muncă erau o pereche foarte bună, profi, dar asta le-a afectat viața personală. ”Au fost tensiuni, bineînțeles. Eu la muncă sunt într-un fel, acasă în alt fel. La muncă și el e o persoană total diferită.”, a mai adăugat tânăra.

Întrebată care a fost momentul în care nu au mai mers lucrurile, Anamaria a spus că Bogdan ar trebui să răspundă la această întrebare: ”Îmi vine să și râd și nici nu prea vreau să vorbesc despre asta. Bogdan a avut anumite live-uri, eu am primit anumite mesaje. M-a amuzat situația în sine și conjuctura în care a fost. Personal, nu am să povestesc. Încă suntem căsătoriți, aștept actele de divorț. Bogdan o să vadă, prin ultimul mesaj a spus că va face procesul și încă aștept.

Nu avem nimic de împărțit, nu a fost niciun scandal. Suntem de comun acord. Nu e nicio neînțelegere. Pur și simplu aștept. În afară de necesar, eu prefer să nu mai comunic. Eu știu ce a fost și el știe. Eu cred că dacă stai așa să justifici, cred că oarecum în sinea ta e nevoie să liniștești ceva. Tocmai, să ai aprobarea. Eu nu am dat undă la așa ceva și nici nu o să dau. El a făcut anumite afirmații care m-au enervat. Oamenii chiar sunt pioni.”

Dincolo de tensiune de la muncă și faptul că lucrau mult, cei doi au mai fost afectați și de două decesuri în familie, faptul că erau într-un loc străin.

”Am făcut, din punctul meu de vedere, tot posibilul pentru o familia.”, a mai punctat Anamaria la Mireasa Confesiuni, care a mai zis că a fost dezamagită de felul în care relația lor s-a terminat.

”Nu cred că a fost vorba de înșelat”, a mai subliniat fosta concurentă de la Mireasa sezon 3. Anamaria a spus că ei doi erau într-o pauză când Bogdan s-a întors în România și a început să posteze pe Tiktok de parcă era singur. Întregul interviu e AICI.