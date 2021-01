Cum arată Ovi, fiul doamnei Mia de la Mireasa. Tânărul seamănă mult cu fratele său, David - VIDEO

De durere, a recurs la un gest pe care l-a regretat imediat: ”Eu atunci am vrut să mor. Am luat 30 de somnifere, dar nu am pățit nimic”.

A aflat abia a doua zi că ceilalți trei copii au supraviețuit. Este vorba despre cei doi băieți David, respectiv Ovi, și sora lor.

Cu ce se ocupă Ovi, fiul doamnei Mia de la Mireasa

Ovi, fratele lui David de la Mireasa sezon 2, este pasionat de muzică și nu este străin de aparițiile TV.

Tânărul a apărut alături de cel căruia familia îi spune Andy la iUmor, iar reprezentația lor a stârnit controverse.