Cum se simte Ela de la Mireasa după ce a ajuns la spital, la Urgențe, în urmă cu puțin timp. Ce a anunțat Petrică

După o perioadă de îngrijorare și suspans, Ela a ajuns la spital la urgențe, în urma unor stări de rău și dureri de cap cumplite. Ea si Petrică de la Mireasa s-au pozat la restaurant.

În mijlocul acestei perioade delicate, Petrică, partenerul său de viață și din emisunea Mireasa, a rămas alături de ea în fiecare moment, oferindu-i sprijinul și încurajările de care avea nevoie.

Cum se simte Ela acum, după ce a ajuns la spital, la urgențe. Ce a transmis Petrică

Cu toate acestea, în ciuda provocărilor și a incertitudinilor, Ela și Petrică au reușit să-și mențină optimismul și să se concentreze pe însănătoșirea ei. Astfel, cu bucurie și recunoștință, cei doi au surprins lumea cu o fotografie postată pe platforma de socializare Instagram, în care zâmbetele lor luminoase au radiat perfect.

Citește și: Ela de la Mireasa a ajuns de urgență la spital din cauza unor dureri insuportabile. Ce anunț a făcut Petrică în mediul online

În descrierea fotografiei, Petrică a scris cuvintele simple, dar pline de semnificație: "Suntem foarte bine".

Această scurtă frază le-a transmis fanilor lor că situația s-a îmbunătățit și că Ela se recuperează cu succes. Mesajul lor a fost primit cu bucurie și emoție de către comunitatea lor virtuală.

„Rusine Spitalul e Urgențe Baia Mare! Am sunat la 20 la Salvare pentru că soția mea nu se putea ridica din pat, avea o durere foarte mare de cap, pe partea stângă. Am ajuns la Urgențe în jurul orei 20:40, iar de atunci și până la ora 00:43 a stat în sala de așteptare cu durerea care se accentua din ce în ce mai tare, nu se putea mișca nici măcar să vorbească. Acum este ora 1:50 și nu știm din ce cauză o doare capul, i-au dat o injecție și i-au luat sânge și voiam să o lase acasă. Au văzut că este foarte rău și acum îi administrează, o perfuzie! Așteptăm să vedem ce o să fie. Am decis să fac această postare pentru a vedea cu ce „Spital” se mândrește Baia Mare și cum trebuie să aștepti peste patru ore, chiar dacă ești adus de urgențe cu salvarea, pentru a fi investigat cu dureri insuportabile și fără a ști cât de gravă este problema! Oare ce este de făcut în cazul de față! Așteptăm doar să aflăm că este bine și că puem pleca acasă”, a scris Petrică pe Instagram.

Citește și: Mireasa, sezonul 4. Cine sunt nașii Elei și ai lui Petrică. Cei doi și-au ales părinții spirituali

Cum a început povestea de dragoste dintre Ela și Petrică

Ela și soțul ei s-au cunoscut în casa Mireasa, sezonul 4. Deși nu a fost dragoste la prima vedere din partea concurentului, tânăra a știut încă din prima clipă că Petrică este sufletul său pereche.

În ciuda obstacolelor care le-au stat în cale, cei doi nu au renunțat unul la celălalt. Mai mult, dragostea lor a devenit mai puternică pe zi ce trecea. Astfel, Ela și Petrică au hotărât să se căsătorească civil în Finala show-ului matrimonial.

Povestea lor de iubire a emoționat peste măsură telespectatorii, care au votat cuplul lor într-un număr cât mai mare. Decizia publicului i-a adus pe concurenți pe primul lor în clasamentul din Marea Finală, câștigând premiul în valoare de 40.000 de euro.

La aproximativ doi ani de la ieșirea din competiția show-ului matrimonial, Ela și Petrică sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Aceștia se bucură din plin de căsnicia lor, iar drept dovadă stau postările de pe rețelele sociale.