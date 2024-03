Ela de la Mireasa a ajuns de urgență la spital din cauza unor dureri insuportabile. Ce anunț a făcut Petrică în mediul online

Ela de la Mireasa s-a simțit foarte rău noaptea trecută și a avut nevoie de ajutor medical specializat, astfel că, ea și Petrică, soțul ei, au ajuns la Urgențe la Spital.

Petrică a făcut anunțul pe rețelele sociale, unde și-a arătat dezmăgirea față de Spitalul Județean din Baia Mare. Ce mesaj a postat el pe Instagram.

Ela a avut parte de o seară mai complicată, dat fiind faptul că se simțea foarte rău și avea dureri insuportabile. Ea și Petrică au ajuns la spitalul județean, însă ei au rămas complet dezamăgiți de cum s-au organizat medicii pentru a oferi ajutorul.

El a simțit să facă o serie de precizări în mediul online, unde a spus că este complet supărat pe serviciile medicale, dat fiind faptul că Ela era la urgente si mai multe ore la rand nimeni nu a băgat-o în seama.

„Rusine Spitalul e Urgențe Baia Mare! Am sunat la 20 la Salvare pentru că soția mea nu se putea ridica din pat, avea o durere foarte mare de cap, pe partea stângă. Am ajuns la Urgențe în jurul orei 20:40, iar de atunci și până la ora 00:43 a stat în sala de așteptare cu durerea care se accentua din ce în ce mai tare, nu se putea mișca nici măcar să vorbească. Acum este ora 1:50 și nu știm din ce cauză o doare capul, i-au dat o injecție și i-au luat sânge și voiam să o lase acasă. Au văzut că este foarte rău și acum îi administrează, o perfuzie! Așteptăm să vedem ce o să fie. Am decis să fac această postare pentru a vedea cu ce „Spital” se mândrește Baia Mare și cum trebuie să aștepti peste patru ore, chiar dacă ești adus de urgențe cu salvarea, pentru a fi investigat cu dureri insuportabile și fără a ști cât de gravă este problema! Oare ce este de făcut în cazul de față! Așteptăm doar să aflăm că este bine și că puem pleca acasă”, a scris Petrică pe Instagram.

Iată ce a mai precizat el, după:

„Am ajuns în cele din urmă acasă așa cum am plecat, fără un rezultat concret și fără să i se facă vreo investigație sau un CT măcar! A primit doar o injecție și o rețetă scrisă pe grabă”, a mai scris el.

Cum a început povestea de dragoste dintre Ela și Petrică

Ela și soțul ei s-au cunoscut în casa Mireasa, sezonul 4. Deși nu a fost dragoste la prima vedere din partea concurentului, tânăra a știut încă din prima clipă că Petrică este sufletul său pereche.

În ciuda obstacolelor care le-au stat în cale, cei doi nu au renunțat unul la celălalt. Mai mult, dragostea lor a devenit mai puternică pe zi ce trecea. Astfel, Ela și Petrică au hotărât să se căsătorească civil în Finala show-ului matrimonial.

Povestea lor de iubire a emoționat peste măsură telespectatorii, care au votat cuplul lor într-un număr cât mai mare. Decizia publicului i-a adus pe concurenți pe primul lor în clasamentul din Marea Finală, câștigând premiul în valoare de 40.000 de euro.

La aproximativ doi ani de la ieșirea din competiția show-ului matrimonial, Ela și Petrică sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Aceștia se bucură din plin de căsnicia lor, iar drept dovadă stau postările de pe rețelele sociale.