David din casa „Mireasa” a avut o copilărie greu de imaginat: „Căutam mâncare. Ajutam chelnerii la nunți ca să primim ceva”

citește și: Băieții din casa „Mireasa” au stat de vorbă cu noua concurentă, Andreea. Ce și-au spus aceștia

De Crăciun mergeam cu colindul. Adică noi încercam mereu ocazii să obținem ceva, pentru că acasă nu prea era mâncare. Dar în general mergeam prin Herculane, rupeam trandafiri și îi dădeam ospătarilor pentru mâncare. Tata ne-a abandonat, am crezut că a murit într-un incendiu, dar de fapt mințise ca să nu plătească pensie alimentară. Am aflat că trăiește când fratele meu a plecat la București, avea 15 ani, s-a întâlnit cu el practic. Când m-am întâlnit cu el nu și-a cerut scuze, nu am simțit că sunt copilul lui”, a dezvăluit David, în cel mai interviu acordat vreodată de el, în emisiunea „Mireasa”, sezonul 2.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea „Mireasa” sezonul 2 ca să descoperi și alte detalii uluitoare despre trecutul lui David.