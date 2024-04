Eliza, fosta concurentă a sezonului 9 Mireasa, răsfățată cu flori. Imaginea care a atras atenția fanilor emisiunii

Eliza a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu un buchet foarte mare de trndafiri roșii.

De când a părăsit casa Mireasa, Eliza a fost discretă în privința vieții sale private, însă recent, fosta concurentă a sezonului 9 Mireasa le-a arătat celor care o urmăresc pe rețelele sociale că a primit un buchet superb de trandafiri.

Eliza a primit un buchet mare de trandafiri roșii. Fata a fost misterioasă și nu a dat detalii în legătură cu persoana de la care a primit trandafirii, însă cei care au susținut-o în sezonul 9 Mireasa s-au bucurat să vadă că tânăra este răsfățată.

Ce imagine a publicat Eliza pe Instagram, la 2 săptămâni de când a părăsit casa Mireasa

Eliza a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie cu buchetul de trandafiri, alături de melodia „Roșu nuclear”, care aparține Lidiei Buble.

Dacă are sau nu admiratori, cu siguranță Eliza ne va spune când va considera că e momentul potrivit.

Eliza Ardelean a părăsit casa Mireasa după ce în gala de pe 5 aprlie 2024 a aflat că a pierdut cursa de eliminare în care s-a aflat cu Iuliana.

Ce a spus Eliza după ce a părăsit casa Mireasa

„Cred că ce au făcut telespectatorii îi vor da o șansă unei fete care să intre și să își și găsească pe cineva. Poate sunt băieți care chiar așteaptă o fată și poate acea fată să fie viitoarea lor. Am învățat că ce se întâmplă în afară, de fapt se întâmplă și aici în casă. Afară e mai cu perdea. Aici orice vorbeși, există material și oricine vorbește despre tine, există material. Și am avut oportunitatea în casa Mireasa să văd alfel viața de afară. Am învățat să am răbdare”, a spus Eliza la Mireasa, Capriciile Iubirii, unde a mers după ce a părăsit casa Mireasa pentru a discuta despre lecțiile învățate în cadrul competiției.

„Votul a fost 33,42 la 66,58%. Așadar! Concurenta care va părăsi casa Mireasa pentru că a fost votată în proporție de 66,58% este Eliza!”, a anunțat Simona Gherghe.

Eliza nu a avut relație în casa Mireasa, însă Dediș și-a exprimat intențiile față de ea. Văzând parcursul oscilant al tânărului, Elia i-a spus că nu-i împărtășește sentimentele și că nu dorește o relație cu Dediș. În casa Mireasa tânăra a avut o mică apropiere cu Cristi, însă cei dpi și-au dat seama rapid că nu pot fi maim ult decât prieteni.

