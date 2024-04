Mireasa, sezonul 9. Ce a răspuns Dediș când a fost întrebat dacă o va căuta pe Eliza. Ce gânduri are tânărul după eliminare

Dediș și doamna Ioana și-au făcut apariția la Mireasa - Capriciile Iubirii, după eliminarea băiatului din casa Mireasa sezonul 9. Tânărul a fost întrebat dacă o să o caute pe Eliza, iar răspunsul său a surprins-o pe Gabriela Cristea.

Dediș a fost votat de fete să părăsească sezonul 9 Mireasa, în Gala de vineri, 12 aprilie 2024. Concurentul își dorea foarte mult să rămână în competiție, însă a fost nevoit să plece acasă alături de doamna Ioana în urma nominalizărilor.

Vestea că este eliminat din show-ul matrimonial a luat prin surprindere telespectatorii. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Dediș se numără printre cei mai admirați și apreciați concurenți ai sezonului 9 Mireasa.

După anunțul că iese din competiție, tânărul a fost invitat în platoul de la Mireasa - Capriciile Iubirii unde a vorbit despre alegerea concurentelor. De asemenea, Gabriela Cristea a avut și o curiozitate în ceea ce o privește pe Eliza, fata cu care el spunea că poate să aibă o căsnicie.

„Simt că sunt împăcat cu mine! Chiar nu am regrete, consider că am luat tot ce era mai bun din această experiență. Chiar sunt ok. Mi-am exprimat dorința de a rămâne în speranța că poate ar fi intrat o fată compatibilă cu mine, dar nu știu dacă s-ar fi întâmplat acest lucru.

Am zis aseară și zilele trecute, în momentul ăsta nu există, în casă, nicio fată pentru care să rămân. Fetele au văzut că am discutat cu toate, nu am ajuns la niciun numitor comun, m-am și pronunțat că nu mă văd cu niciuna, iar ele au considerat că ar trebui să plec. Probabil aș fi votat și eu la fel dacă eram în locul lor.”, a mărturisit tânărul.

Cum a răspuns Dediș când a fost întrebat de Gabriela Cristea, la Mireasa - Capriciile Iubirii, dacă o va căuta pe Eliza odată cu ieșirea din competiția show-ului matrimonial

În urma discuției cu Dediș de la Mireasa - Capriciile Iubirii, Gabriela Cristea și-a dorit să afle dacă tânărul o va căuta pe Eliza când se va întoarce acasă. Fata i-a atras atenția acestuia cu frumusețea ei și felul carismatic.

„Am să-ți pun o întrebare, dar aș vrea să îmi răspunzi cinstit! Promiți? O suni în seara asta pe Eliza?”, a spus prezentatoarea TV.

Dediș a răspuns sincer și direct că are de gând să o contacteze pe fata care i-a atras atenția în casa Mireasa: „Da, am să o caut, dar nu știu dacă în seara asta!”.

„Fii pe fază, Eliza!”, a mai adăugat Gabriela Cristea cu zâmbetul pe buze.

Prezentatoarea TV a ținut să spună câteva cuvinte frumoase și la adresa doamnei Ioana: „Vreau să vă zic că regret foarte tare plecarea voastră! Serios vorbesc pentru că, așa cum ați auzit și pe material, fetele v-au îndrăgit foarte mult. Și nu doar fetele, ci și cei de acasă. Nouă ne-a făcut mare plăcere să vedem aici seară de seară. Sunteți minunată, atât pot să vă spun!”.

„Nici n-am cuvinte...”, a mărturisit și doamna Ioana.

„Eu îi sunt recunoscător mătușii mele pentru că ea m-a încurajat și îndrumat să vin aici. Eu inițial nici nu voiam să particip!”, a mai completat Dediș.